Il nuovo eroe greco è in semifinale dello Slam australiano | Tsitisipas che fenomeno

The Punisher 2 - un eroe che trova nuovo slancio nonostante il passato : Inutile nasconderlo: l’universo seriale creato dall’alleanza fra Netflix e Marvel sta arrivando alle sue battute finali. Delle sei serie lanciate sulla piattaforma di streaming, dopo le cancellazioni arrivate alla fine del 2018, oltre a Jessica Jones rimane superstite solo The Punisher , un titolo fra l’altro nemmeno inizialmente previsto ma nato dal successo del personaggio di Frank Castle (Jon Bernthal) nella seconda stagione ...

Ciao è il nuovo singolo dei Sonohra in attesa di L’ultimo grande eroe - prossimo album a 10 anni dal debutto : Il nuovo singolo dei Sonohra è Ciao. Il duo veronese è ora pronto a tornare con una nuova prova di studio a 10 anni dal debutto in Liberi da sempre, quello con il quale si sono affacciati per la prima volta sul mercato discografico a seguito della partecipazione e vittoria nella sezione Giovani con il brano L'amore. L'ultimo grande eroe - dal quale estrarranno Ciao - rappresenta il quinto album di inediti dei Sonohra, in uscita il 14 ...