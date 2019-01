Il Napoli invitato al Giorno della memoria con Liliana Segre

ilnapolista

: RT @napolista: Il Napoli al Giorno della memoria con Liliana Segre Il club a Milano invitato dall’Anpi Milano e dall’associazione Figli del… - call_the_kernel : RT @napolista: Il Napoli al Giorno della memoria con Liliana Segre Il club a Milano invitato dall’Anpi Milano e dall’associazione Figli del… - vdangerio : Il Napoli invitato alla Giorno della memoria con Liliana Segre - ilNapolista - VesuvioLive : La versione karaoke del film, dove il pubblico in sala è invitato a cantare le canzoni dei #Queen. L'elenco delle… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Alla Scala di Milano C’era anche ilquesta mattina al Teatro La Scala di Milano per il diciannovesimo– che si celebra il 27 gennaio – con la senatrice a vitaintervistata da Enrico Mentana. Evento organizzato dall’Anpi provinciale di Milano e dall’associazione FigliShoah che hannoanche il club di Aurelio De Laurentiis. A rappresentare la società c’era Nicola Lombardo il responsabilecomunicazione.Ilnon soltanto si è distinto per la propria posizione sul delicato terrenodiscriminazione razziale. Lo ha fatto con fermezza, senza mai alzare la voce. Qualcun potrebbe eccepire che il club era coinvolto in prima persona nella vicenda. L’attenzione dela temi che sono capisaldinostra civiltà, è precedente. Già lo scorso anno il club portò i calciatore...