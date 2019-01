Il Governo del cambiamento e la fake news che la Francia sarebbe responsabile delle

Manovra - Sala : 'Governo non conosce come funziona mondo del lavoro' : "Il governo ha una scarsa conoscenza di come funziona il mondo del lavoro". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, tornando a criticare i provvedimenti contenuti nella Manovra. "Dire che il reddito di cittadinanza è un percorso per trovare lavoro -...

Cosa intende Salvini quando dice che vuole una fase due del Governo gialloverde : Ma la fase due del governo si aprirà soprattutto con uno sguardo all'economia, Salvini oggi ha reagito contro l'affondo del Fondo monetario internazionale,, il punto fermo sulla politica dell'...

Cosa intende Salvini quando dice che vuole una fase due del Governo gialloverde : Riunione oggi tra Salvini e i membri del governo della Lega. Non si tratta del primo incontro governativo al Viminale e non era questa l'occasione per fare scelte politiche. Ma il 'conclave' - tenutosi al dicastero dell'Interno e durato quasi quattro ore, proprio alla vigilia della congiunta M5s che si terrà stasera - è servito al vicepremier per fare il punto della situazione, riferisce chi era presente (sottosegretari, ministri e vice ...

Pensioni notizie oggi : Quota 100 e 41 entro il 2018. Tabella del Governo : Pensioni notizie oggi: Quota 100 e 41 entro il 2018. Tabella del governo Tabella Quota 100 e 41 entro il 2019 Sale l’ attesa da parte dei lavoratori per conoscere quali misure saranno messe in campo dal governo per superare la riforma Fornero. L’ obiettivo politico è certamente in cima all’ agenda del governo. Perciò l’ esecutivo sta valutando tutte le ipotesi possibili, dovendo sempre fare i conti con la tenuta e ...

Tensione Italia-Francia - Di Battista : “Finalmente un Governo non più succube dell’Europa”. Poi la sua previsione sull’Ue : “Finalmente c’è un governo che non è più succube degli altri Paesi dell’Europa. L’Unione europea deve intervenire sulla decolonizzazione francese in Africa, altrimenti la pagherà cara”. A dirlo, prima dell’incontro con deputati e senatori del M5s, Alessandro Di Battista, in merito alle tensioni tra il nostro Paese e quello transalpino. L'articolo Tensione Italia-Francia, Di Battista: “Finalmente un ...

ESCLUSIVA Senatrice Bini - PD - : "Sul tema migranti basta propaganda da parte del Governo. L'operato della Raggi? Roma è una nave senza ... : I semplici tweet non affrontano la questione e dimostrano un'elevata incapacità politica da parte del ministro Salvini, sia per quanto riguarda il contrasto alla malavita, sia rispetto agli altri ...

L’opposizione dello Zimbabwe ha accusato il Governo di avere fatto arrestare diversi attivisti - deputati e sindacalisti : In Zimbabwe, l’opposizione ha accusato il governo del presidente Emmerson Mnangagwa di avere fatto arrestare molti oppositori e quattro deputati durante la repressione che è seguita alle violente proteste dei giorni scorsi per il rincaro del carburante. Nelson Chamisa, leader del

Ci sono anche indirizzi email del Governo tra quelli hackerati in Collection#1 : Sì, anche email afferenti a sezioni del governo Italiano sono presenti all'interno di Collection#1. Sì, il rapporto con le unita competenti è già attivo su vari fronti. Sì, molti dati non sono recenti ma circa l'80% dei dati presenti in alcune cartelle di Collection#1 sono inediti. Ma iniziamo con ordine. Il 17 Gennaio, Troy Hunt pubblica sul suo blog l'individuazione di una nuova “collection” (base dati con all'interno credenziali di ignare ...

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista scassa il Governo : "Quello della Lega è un furto" : "Quei soldi appartengono a tutti noi, a me, a lei e agli elettori della Lega". Alessandro Di Battista, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai 1, attacca il Carroccio: "Matteo Salvini non è responsabile di quel furto", premette il grillino di ritorno dal viaggio in Sudamerica, "ma quei sold

La ferrovia garantisce lo sviluppo. Ernesto Reolon - Pd - stigmatizza i litigi del Governo : «Servono a mascherare il nulla» : Ernesto Reolon Belluno, 20 gennaio 2019 _ «È la ferrovia a garantire lo sviluppo del territorio, la sostenibilità ambientale dei trasporti, dell'economia e del turismo in provincia di Belluno e in tutta l'aerea delle Dolomiti». Il portavoce del Partito democratico bellunese, Ernesto Reolon, interviene per condannare «la superficialità con cui ...

Il servizio idrico e l'incertezza del Governo : È vero che la situazione nel Mezzogiorno appare ancora insoddisfacente, con molte gestioni in economia e profili tariffari non approvati. Ma nel complesso il sistema ha iniziato a girare, grazie ...

Pensione sociale 2019 : aumento assegno con l’Isee - il piano del Governo : Pensione sociale 2019: aumento assegno con l’Isee, il piano del governo aumento Pensione sociale 2019, cosa ha in mente il governo Le pensioni sono certamente uno degli argomenti più centrali del dibattito pubblico italiano degli ultimi mesi. Per esempio moltissima attenzione è assorbita dalla cosiddetta Quota 100. Misura che potrebbe e dovrebbe essere il primo tassello del superamento della riforma Fornero promesso dai due principali ...

Delrio : dal Governo vergognosa occupazione della Rai : Roma, 19 gen., askanews, - 'L'unica cosa che cresce in Italia non sono i posti di lavoro e l'economia ma la vergognosa occupazione della Rai'. Lo dichiara Graziano Delrio, capogruppo democratico alla Camera dei deputati, a proposito dei dati dell'Osservatorio di Pavia sulle presenze ...

Mps - entro giugno il Governo deve decidere. L’ipotesi terzo polo e la “folle idea” del matrimonio con Unipol Banca : Le debolezze e le criticità del sistema Bancario italiano sono tali che basta davvero poco per farle emergere. Lo si è visto bene nei mesi scorsi, quando l’impennata dello spread ha messo a dura prova la tenuta di alcuni istituti di credito e ha provocato le prime avvisaglie di una stretta sui nuovi finanziamenti a imprese e famiglie: la ragione va ricercata nel fatto che le banche italiane hanno in portafoglio troppi titoli di Stato italiani. ...