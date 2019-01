Il giorno di Saturno | trovata la chiave per risolvere il rebus della sua durata

meteoweb.eu

: RT @mediainaf: Non spoileremo il risultato, ma sappiate che è stata durissima arrivare a calcolare la durata esatta del #giorno di #Saturno… - mariantferrante : RT @mediainaf: Non spoileremo il risultato, ma sappiate che è stata durissima arrivare a calcolare la durata esatta del #giorno di #Saturno… - filosofarti : RT @SapienzaRoma: La #ricercaSapienza del giorno: I celebri anelli che circondano #Saturno sono molto più giovani rispetto al pianeta, stud… - GabriellaMan : NASA: finalmente si scopre quanto dura un #giorno su #Saturno -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nuova luce su un mistero che ha assillato i ricercatori per decenni: l’arco di tempo in cui si snoda unsul sesto pianeta del Sistema Solare, che è pari a 10 ore, 33 minuti e 38 secondi, menometà di unterrestre.Ad effettuare i calcoli – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – è stato un team di scienziati dell’Ames CenterNasa e dell’UniversitàCalifornia-Santa Cruz, che si è basato sui dati raccolti dalla sonda Cassini. I risultati dell’indagine sono stati illustrati nell’articolo “Cassini Ring Seismology as a Probe of Saturn’s Interior. I. Rigid Rotation”, pubblicato recentemente su The Astrophysical Journal.L’individuazione di un valore preciso è stata piuttosto impegnativa perchéè un gigante gassoso e non ha una superficie solida con punti di riferimento utili per effettuare misurazioni; inoltre, il ...