Il Comitato olimpico accoglie con favore il dossier Milano-Cortina 2026 Zaia

Indagato per corruzione presidente del Comitato olimpico giapponese : La magistratura francese ha recentemente Indagato per " corruzione " Tsunekazu Takeda, presidente del Comitato Olimpico giapponese. Costui avrebbe "pagato tangenti" ai vertici del Comitato Olimpico ...

Nasce l’Athletica Vaticana - una società sportiva per la Santa Sede : preludio a un Comitato Olimpico? : Città del Vaticano è uno dei pochi Stati al Mondo sprovvisti di un Comitato Olimpico Nazionale, il Paese più piccolo del Pianeta (0,44 km quadrati di estensione e circa 1000 abitanti) non ha mai avuto un ente sportivo vero e proprio. Almeno fino a oggi. All’ombra della Basilica di San Pietro, infatti, sta per Nascere l’Athletica Vaticana cioè la prima associazione sportiva dilettantistica della Santa Sede. Finora entro i confini si ...

Malagò : 'La mia speranza è che il Coni rimanga il Comitato olimpico più importante al mondo' : PANCALLI - 'Essere qui a ricevere questo tipo di onorificenza assieme al mondo olimpico, per noi del movimento Paralimpico significa esserci conquistati un pezzo di dignità' . Lo dice il presidente ...

Secondo il Comitato olimpico Internazionale è ancora presto per inserire gli eSport nelle Olimpiadi : La scorsa settimana il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) si è riunito per decidere se includere gli eSport all'interno delle Olimpiadi. Dopo la riunione il Comitato ha affermato che al momento sarebbe una scelta prematura.Come riporta THE eSport OBSERVER, dal rapporto presentato dal CIO emerge che non è ancora possibile inserire gli eSport nelle Olimpiadi a causa dell'eccessiva frammentazione dell'industria videoludica, alla concorrenza ...

Riforma dello Sport - Malagò : 'E' un'occupazione del Comitato olimpico italiano' : Con la Riforma 'diventa l'ultimo comitato olimpico del mondo, questo è sicuro, certificato, matematico. Conosco perfettamente la materia: nessun comitato al mondo si occupa solo della preparazione ...