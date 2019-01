Il Cloud Gaming arriverà negli eSports?

gamerbrain

: La corsa verso il cloud #gaming è appena agli inizi! - ParoleScomposte : La corsa verso il cloud #gaming è appena agli inizi! - cyberanimax : - antimist : Nadella: cloud-gaming migliore degli altri grazie all'infrastruttura Microsoft -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Da qualche tempo a questa parte ilsta prendendo sempre più il sopravvento sul RETAIL (formato fisico) e il digitale tradizionale, basta volgere il proprio sguardo a piattaforme come Playstation NOW, TIMGAMES, GeForce Now e molte altre.Ilanche? Il futuro delrisiede nel mercato digitale, notizia che rattrista ed irrita i collezionisti ed amanti del formato fisico, dopotutto chi non è cresciuto con schede JAMMA, cartucce e dischi vari? Le console di prossima generazione quali PS5 e Xbox Scarlett o Anaconda (nomi provvisori) potrebbero abbandonare il formato fisico, seguendo le orme delsu PC iniziate dalla nascita di Steam.Secondo delle voci di corridoio pare infatti che le suddette console verranno inizialmente commercializzate in duplice versione (con e senza supporto ottico), dopo di che le ...