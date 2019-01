IL CASO Oggi Merkel e Macron firmano la fine dell' Unione Europea

Barcellona in ansia per il CASO Chumi : oggi la decisione della Federazione : Barcellona - E' una giornata importante per la stagione del Barcellona . Il club catalano attende con ansia la decisione della Federazione spagnola per capire se è ai quarti di Coppa del Re o è ...

Il CASO Battisti - dall’inizio a oggi : (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images) di Cecilia Sala Cesare Battisti è su un volo che lo sta portando Roma, e il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino è previsto alle 11.30 ora italiana. Il latitante è stato arrestato in Bolivia, a Santa Cruz, da un gruppo dell’Interpol formato anche da agenti italiani. A dicembre, prima dell’insediamento del governo di destra guidato da Jair Bolsonaro, l’allora presidente brasiliano Michel Temer ...

Il calciomercato oggi – Il CASO Icardi e la bomba sul Milan : Il calciomercato oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ed alla ricerca ...

Il CASO delle due navi che non vuole nessuno potrebbe risolversi oggi : Lo scrivono diversi giornali citando le trattative fra Malta e alcuni stati europei, fra cui l'Italia, per accogliere i 49 migranti a bordo

Micciché : «Supercoppa in Arabia Saudita? Decisione presa prima del CASO Khashoggi» : L’intervista a Rai Sport Gaetano Micciché, intervistato da Rai Sport, torna di nuovo sulle polemiche per la Supercoppa in Arabia Saudita. Il presidente della Lega Serie A chiarisce che la scelta di giocare la partita in Supercoppa è precedente all’assassinio del giornalista Khashoggi. Ecco le dichiarazioni di Micchiché: «Quando abbiamo stipulato il nostro accordo con l’Arabia Saudita, la vicenda Khashoggi non era avvenuta. Se ...

Supercoppa - Micciché : “Con CASO Khasshoggi non avrei scelto Gedda” : "La vicenda Khashoggi non era ancora avvenuta. Se ci fosse stata, probabilmente non avrei fatto questa scelta", ha ammesso il presidente della Serie A. L'articolo Supercoppa, Micciché: “Con caso Khasshoggi non avrei scelto Gedda” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa - Miccichè : 'Con il CASO Khashoggi non avrei scelto Jedda' : ... con nostri connazionali che lavorano in Arabia e nessuno di tali rapporti è stato interrotto - prosegue Miccichè - Il sistema calcio non può assurgere ad autorità sui temi di politica internazionale,...

CASO Khashoggi - chieste 5 condanne morte : 13.39 Si è aperta in Arabia Saudita la prima udienza del processo a 11 sospetti accusati di coinvolgimento nell'omicidio del reporter Jamal Kashoggi nel consolato di Riad a Istanbul il 2 ottobre. La procura locale ha confermato la richiesta di condanna a morte per 5 degli imputati, come aveva anticipato nell' incriminazione presentata nei mesi scorsi.

CASO Khashoggi - Netflix cede alle pressioni dell’Arabia Saudita e censura una puntata dello show satirico “Patriot Act” : Netflix censura su richiesta di Riad. Il colosso americano di streaming ha infatti deciso di rimuovere dalla sua versione destinata al pubblico dell’Arabia Saudita il secondo episodio dello show “Patriot Act” con Hasan Minhaj, in cui vengono formulate delle critiche al regno Saudita e al principe ereditario Mohammed Bin Salman riguardo alla vicenda del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato Saudita ad ...

L'onda lunga del CASO Khashoggi arriva alle guerre in Siria e Yemen : Il Regno contro il Senato Usa: l'affaire-Khashoggi è sempre più un caso internazionale, destinato a terremotare alleanze che sembravano inattaccabili. E a incrociarsi con due scenari di guerra che da anni marchiano il Medio Oriente: Yemen e Siria. E su quest'ultimo campo di battaglia, si inasprisce il rapporto tra la Turchia e l'Unione europea. L'Arabia Saudita respinge la risoluzione del Senato americano che la settimana scorsa ha ...

CASO KHASHOGGI/ La spy story che avvantaggia Turchia e Iran : La tragica vicenda di KHASHOGGI sta assumendo sempre più gli aspetti di una spy story, che nella realtà sta complicando i rapporti tra Riad e Teheran.

Gli indagati per la morte di Astori e gli sviluppi del CASO Khashoggi : DALL'ITALIA “I ministri incontrano le imprese. Ma i fatti si fanno al Mise”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito del vertice di domenica scorsa tra Matteo Salvini e quindici rappresentanti del ceto produttivo. Il leader della Lega: “A me interessa la sostanza. Ognuno fa il suo”. A

Sciopero scuola oggi 10 dicembre : giustificazione obbligatoria in CASO di lezioni sospese : Atteso per oggi lo Sciopero della scuola del 10 dicembre, proclamato dal sindacato SAESE, a causa del quale le lezioni saranno a rischio in tutta Italia. Aderiscono all'agitazione di questa mattina i docenti e il personale ATA, come si legge nel comunicato ufficiale del Miur (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Sono molti gli studenti che si domandano l'iter da seguire in caso di lezioni sospese. Per loro si profila la ...

CASO Martina - parola all'accusa : oggi le richieste di condanna per i due aretini : Approfondimenti Caso Martina Rossi, la difesa: 'Albertoni? Somigliava all'ex fidanzato, per questo è andata in crisi'. Chiusa oggi l'istruttoria 27 novembre 2018 Caso Martina Rossi, stop a 23 ...