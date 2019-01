Il Cara di Castelnuovo di Porto chiude Polemiche e mobilitazione

Castelnuovo di Porto - Cara chiude : via 200 migranti : "Chiediamo che non vengano trattati come bestiame ". E' l'appello, lanciato al Sir, del parroco di Santa Lucia, padre José Manuel Torres, messicano, dei Servi di Gesù che ospiterà oggi pomeriggio l'...

Migranti - chiude il Cara di Castelnuovo : 18.20 Il Cara di Castelnuovo di Porto,in provincia di Roma,secondo centro per rifugiati più grande d'Italia,il 31 gennaio sarà chiuso e i 500 Migranti attualmente presenti saranno trasferiti altrove. Lo affermano fonti del Viminale. La chiusura, resa possibile dal crollo del numero degli sbarchi e programmata nell'ambito dello svuotamento dei grandi centri,farà risparmiare 1 mln di euro dell'affitto.I primi 30 Migranti sono stati spostati in ...

Migranti - chiuso Cara di Castelnuovo di Porto. Sindaco : ‘Erano parte della comunità’. Cgil : ‘120 lavoratori a rischio’ : Sono iniziate questa mattina, 22 gennaio, le prime operazioni di trasferimento di 300 ospiti dei circa 550 del Cara di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma. Il Centro di accoglienza richiedenti asilo è il secondo più grande d’Italia dopo quello di Mineo in Sicilia. La decisione è stata presa in tutta fretta dalla Prefettura di Roma venerdì 18 gennaio e la prefetta Paola Basilone ha spiegato alla stampa che il centro con ogni probabilità ...

Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto - i migranti costretti a lasciare il centro : I rifugiati saranno ospitati in altre regioni, ma chi è titolare di protezione umanitaria verrà abbandonato al proprio...

Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto : la sinistra protesta : A poco più di un mese dalla conversione in legge del "decreto sicurezza", il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto, il secondo più grande d'Italia, è in via di chiusura. Lo conferma lo stesso Comune, ricordando che da domani "inizieranno gli spostamenti di 300 rifugiati in tante regioni italiane, a cui si aggiungeranno le uscite obbligatorie dei titolari di protezione umanitaria, ormai senza più diritto all'integrazione ...

Blitz a Castelnuovo di Porto - il Cara chiude : deportati i richiedenti asilo - messi in strada i titolari di protezione umanitaria : ROMA. Preavviso di appena 48 ore, in sordina, oggi il Blitz con l'esercito. Il Cara di Castelnuovo di Porto, il secondo più grande d'Italia dopo quello di Mineo, nel giro di pochi giorni sarà chiuso. ...

Blitz a Castelnuovo di Porto - il Cara chiude : deportati i richiedenti asilo - messi in strada i titolari di protezione umanitaria : Questa mattina l'esercito nel secondo centro di accoglienza più grande d'Italia. Il Pd: "Metodi da lager nazista"