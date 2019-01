I titoli bancari pesano su Piazza Affari

Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia - -1 - 24% - : Scambi negativi per il comparto bancario a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a 7.910,8, in diminuzione di ...

Seduta Euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia - +1 - 86% - - si concentrano gli acquisti su Unicredit : Andamento brillante per il comparto bancario a Piazza Affari , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice bancario europeo . Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 7.729,3, in ...

Seduta molto negativa per l'indice dei titoli bancari in Italia - -1 - 82% - - scambi al ribasso per Banca MPS : Rosso per il comparto Bancario a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' indice Bancario europeo . Il settore Bancario Italiano ha aperto la giornata a quota 7.896,3 con una perdita di ...

L'indice dei titoli bancari in Italia brillante - +2 - 89% - : Exploit del comparto bancario a Piazza Affari, preannunciato da un andamento tutto in salita delL'indice bancario europeo. Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 7.553,8, balzando del 2,89% ...

L'indice dei titoli bancari in Italia si muove verso il basso - -2 - 59% - - banca Profilo si muove verso il basso : Andamento depresso per il comparto bancario a Piazza Affari. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalL'indice bancario europeo. Il settore bancario Italiano ha aperto la ...

Exploit dell'indice dei titoli bancari in Italia - +2 - 28% - - si concentrano gli acquisti su Banca Carige : Si muove a passi da gigante il comparto Bancario a Piazza Affari che fa anche meglio dell' indice Bancario europeo , con un guadagno di 179,1 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 7.

Borsa - titoli bancari in forte rialzo : Intesa +4 - 05% - Unicredit +3 - 37 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'indice dei titoli bancari in Italia in territorio positivo - +0 - 98% - - guizzo positivo per doBank : Scambi in rialzo per il FTSE Italia Banks che segue l'andamento prudente evidenziato dall' EURO STOXX Banks . L' indice FTSE Italia Banks ha aperto a 8.171,53 in aumento di 79,06 punti rispetto alla ...

Calo per l'indice dei titoli bancari in Italia - -0 - 93% - : Calo per il FTSE Italia Banks che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' EURO STOXX Banks . L' indice FTSE Italia Banks scivola a quota 8.313,84 di 78,08 punti rispetto alla ...

L'indice dei titoli bancari in Italia si muove in lieve rialzo - +0 - 69% - - seduta effervescente per Banca Carige : Partenza moderatamente positiva per il FTSE Italia Banks , che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell' EURO STOXX Banks , che non mostra variazioni di ...

L'indice dei titoli bancari in Italia effervescente - +5 - 35% - - slancio per Banca Carige : Forte rialzo per il FTSE Italia Banks , come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell' indice EURO STOXX Banks . L' indice FTSE Italia Banks ha aperto a quota 8.209,7, in aumento di ...

Exploit dell'indice dei titoli bancari in Italia - +2 - 09% - : Andamento brillante per il comparto bancario a Piazza Affari , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 7.839,73, in ...

Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia - -1 - 24% - : Scambi negativi per il comparto bancario a Piazza Affari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 7.783,55, in diminuzione di 97,25 ...

L'indice dei titoli bancari in Italia viaggia molto alto - +2 - 11% - : Si muove a passi da gigante il comparto bancario a Piazza Affari che fa anche meglio dell' EURO STOXX Banks , con un guadagno di 161,49 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 7.645,3. L'...