I Bastille in concerto in Italia | un nuovo ed imperdibile show

: Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : I Bastille annunciano un concerto in Italia! - fourzine : Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : I Bastille annunciano un concerto in Italia! - Blob_Agency : via @rockon BASTILLE in concerto mercoledi 3 Luglio a Milano I Bastille sono un gruppo musicale britannico formato… - EndCent : Bastille, unico concerto estivo a Milano! ?? Live Nation Italia Indipendente Concerti #Bastille #Carroponte #Milano -

(Di martedì 22 gennaio 2019) L’album d’esordio “Bad Blood” il più venduto in digitale nell’anno d’uscita. La hit “Pompeii” dichiarata da Billboard miglior canzone rock 2014. Iincon unedsono un gruppo musicale britannico formatosi nel 2010 a Londra e composto da Dan Smith, Chris Wood, Kyle Simmons e Will Farquarson. “Bad Blood” è il titolo del primo album della band, pubblicato nel 2013, contenete l’hit internazionale “Pompeii” e i singoli di successo “Laura Palmer” certificato oro in, “Flaws” e “Things We Lost In The Fire”. L’album ha venduto oltre 4 milioni di copie, 11 milioni di singoli ed è stato dichiarato l’album più venduto in digitale nel 2013, alla #1 delle classifiche in quasi tutti i Paesi, certificato doppio Platino in UK.Il singolo “Pompeii” è stato certificato triplo platino in ...