Huawei | gli USA chiederanno al Canada l' estradizione di Meng Wanzhou

Dal 21 gennaio ci dà un taglio anche Vodafone ai prezzi per Huawei P20 Pro - P20 e P20 Lite a rate : Stanno emergendo oggi 21 gennaio nuove offerte concepite da Vodafone per gli utenti mobile che, tra le altre cose, consentono anche l'acquisto di smartphone a rate sfruttando condizioni vantaggiose, come si potrà notare con Huawei P20 Pro, P20 e P20 Lite. Cerchiamo dunque di chiarire tutte le soluzioni disponibili a partire da questo lunedì, individuando anche le tariffe che il pubblico può associare a tali device per dilatare il loro pagamento ...

Nell’olimpo degli smartphone con gesture anche Huawei P10 Lite : duplice verità per tutti : Da diverse settimane a questa parte si parla molto di Huawei P10 Lite sotto due punti di vista. Da un lato abbiamo la grande incertezza sulla compatibilità tra lo smartphone e l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, quello che per intenderci porterà con sé anche la tanto invocata interfaccia EMUI 9. In seconda istanza, tiene banco da un paio di mesi la questione inerente la durata della batteria, in quanto come abbiamo notato anche ...

Meglio Huawei Mate 20 Pro di P20 P20? DxOMark non la pensa così : pensavate che Huawei Mate 20 Pro avrebbe stracciato P20 Pro? Non è stato così, almeno secondo i test svolti da DxOMark, che, nonostante l'annuncio da parte del produttore cinese circa l'assenza del suo ultimo top di gamma nelle tabelle del noto laboratorio per via del punteggio fin troppo alto che avrebbe ottenuto (facendo sfigurare tutti gli altri smartphone, compresi quelli proprietari), ha voluto analizzare comunque le prestazioni ...

Huawei Watch GT e HONOR Watch si aggiornano con nuove watchface e numerosi miglioramenti : HONOR Watch e Huawei Watch GT stanno ricevendo un nuovo firmware che porta nuove Watch face, miglioramenti alle notifiche e ottimizzazioni. L'articolo Huawei Watch GT e HONOR Watch si aggiornano con nuove Watchface e numerosi miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart 2019 : migliori cover e pellicole in vetro : Comprare un nuovo Smartphone è comunque un investimento, anche se parliamo di un medio di gamma come Huawei P Smart 2019, e quindi va protetto con le cover e le pellicole in vetro. Infatti le leggi di più...

Huawei : la Cina agli Usa - 'basta isteria' : Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto di porre fine"all'isteria" che ha portato negli Stati Uniti a una proposta di legge bipartisan che introduca il bando alla vendita di microchip e altri ...

Huawei - nuova indagine degli inquirenti USA su violazione brevetti : I procuratori federali statunitensi starebbero lavorando ad un'indagine penale "in stato avanzato" sul gigante cinese della telefonia Huawei con l'obiettivo di verificare se la società abbia rubato ...

Recensione dello smartphone Huawei P Smart 2019 : prezzo - autonomia e design buoni - prestazioni migliorabili : Huawei ha annunciato da pochi giorni il nuovo Smartphone di fascia media P Smart 2019, di cui abbiamo pubblicato l’anteprima a stretto giro. Oggi vi proponiamo la prova completa, con cui premiamo il design ricercato con colorazioni particolari e lo schermo ampio che offre una buona esperienza di visione. Il comparto fotografico è adeguato alla categoria e l’autonomia è soddisfacente. Un po’ meno convincenti le prestazioni: la ...

Tris di offerte Amazon su Huawei Mate 20 - 20 Lite e 20 Pro : la serie regina d’autunno al miglior prezzo : Le offerte Amazon di oggi 13 gennaio strizzano l'occhio al Huawei Mate 20, Mate 20 Lite e pure il Mate 20 Pro: i tre esemplari della serie lanciata in autunno dal produttore cinese hanno ottenuto un più che discreto successo commerciale e già ad inizio 2019 è possibile approfittare di promozioni più che interessanti per ogni esemplare, direttamente sullo store di Jeff Bezos, Il più ricercato di tutti è senz'altro il piccolo Huawei Mate 20 ...

Huawei P Smart 2019 miglior prezzo : Huawei P Smart 2019 offerta che inizia il 10 gennaio e termina il 10 febbraio il miglior prezzo per comprare l'ultimo Smartphone Android.

Migliori camera-phone 2018 : Huawei P20 Pro li batte tutti (DxO Mark) : La fotocamera è diventata tra gli elementi principe di uno smartphone: ne sa qualcosa Huawei P20 Pro, che si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico soprattutto per l'innovazione della tripla fotocamera posteriore, che gli ha permesso di ottenere lo scettro di miglior camera-phone 2018 (non che avessimo dubbi). La classifica stilata da DxOMark parla chiaro nell'affermare che non c'è altro smartphone che è riuscito a fare meglio (fatta ...

Huawei domina la classifica degli smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu : Lo staff di AnTuTu ha pubblicato la classifica dei 10 migliori smartphone Android dello scorso mese di dicembre per quanto riguarda le prestazioni a livello globale L'articolo Huawei domina la classifica degli smartphone Android di dicembre 2018 secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.