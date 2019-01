Honor presenta il View20 | niente notch | fotocamera da 48 megapixel e prezzo concorrenziale

Presentato Honor View 20 - un device fuori dal coro : specifiche e prezzo : Non è più un mistero Honor View 20, che dopo tanti rumors è stato finalmente Presentato in Cina (il suo debutto europeo è previsto per la fine di gennaio). Il telefono utilizza un pannello LCD IPS da 6.4 pollici e risoluzione FullHD+, con processore Kirin 980, scheda grafica Mali G76 e Link Turbo (utilizzo simultaneo delle connessioni Wi-Fi e dati cellulare, per poter fruire sempre di un segnale di buona qualità). Il resto delle specifiche ...