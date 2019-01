Honor lancia View20 - lo smartphone per Fortnite che piacerà alle donne : Se chiedete al responsabile marketing di una azienda che produce smartphone qual è il loro target di riferimento, vi conviene mettervi comodi. Comincerà una interminabile tiritera di termini perlopiù incomprensibili e a volte scientemente usati a caso per prendervi per sfinimento, così che vi dimentichiate cosa diavolo gli avevate chiesto. Del resto è per questo che lo pagano: convincere gente a comprare cose di cui non ha ...