Halo | The Master Chief Collection | news in arrivo in occasione del SXSW 2019?

eurogamer

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GiacomobBoscolo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Introdotta la 'mira moderna' in #HaloTheMasterChiefCollection. - troll_dropper : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 22 gennaio 2019) 343 Industries ha annunciato l'di "alcune emozionanti novità" per quanto riguarda l'attesissima: Theindell'Championship Series Invitational al, evento che si terrà dal 15 al 17 marzo.Come riporta Gematsu infatti, gli sviluppatori di 343 annunciano: "Se non sarete in grado di essere presenti direttamente, assicuratevi di collegarvi a Mixer e Twitch ogni giorno alle 12:00 pm CT. Non solo potrete assistere al gameplay e a grandiose partite, ma avremo in serbo alcune entusiasmanti novità riguardanti: Theda rivelare durante la show".Cosa vi aspettate da questo annuncio? Chestia per approdare su PC Win10?Read more…