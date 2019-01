Guida Michelin Francia 2019 | tre stelle allo chef italo-argentino Mauro Colagreco

E se la Michelin diventasse una Guida «pop»? : Nata per chi viaggia, non per gli chefUliassi, tristellato della vecchia guardiaI magnifici dieci? Pochi under 50Quanto contano i Bib GourmandLa carica dei 29, in cerca di gloriaColpire qualcuno per educarne cento?Il bistrot «firmato» ha un grande futuroE se l’immutabile e temuta Michelin, se il «Monumento Rosso» avesse scelto la strada del rinnovamento? E, magari, di una minore sacralità a vantaggio di chi viaggia per lavoro e per diletto, e ...