Gravina: «Il 30 gennaio la nuova procedura per i cori razzisti»

(Di martedì 22 gennaio 2019) Sabato sera c’è Milan-Napoli Oggi i quotidiani riportano le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Figc Gabrielea Radio Crc. Lasarà formalizzata il 30in consiglio federale ma potrebbe essere anticipata per Milan-Napoli in programma il 26 a San Siro. Un mese dopo, Koulibaly torna nello stadio che gli riservò gli ululati che hanno scosso il calcio italiano. Stavolta, però, sponda rossonera.«L’annuncio dello speaker sarà a gioco fermo, l’arbitro verrà deresponsabilizzato – riporta il Corriere della Sera -. Lasarà molto chiara: un responsabile della Procura federale o l’addetto alla sicurezza dovranno indurre l’arbitro, in caso di striscioni odi discriminazione, a portare le squadre a centrocampo per l’annuncio, con il gioco sospeso. Se la situazione si normalizza si riprende, se certi atteggiamenti proseguono, ...