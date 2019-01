Google Maps | autovelox e limiti di velocità L' app di navigazione si rinnova | ecco le

Google Maps permette di impostare gli orari di partenza e di arrivo per la navigazione in auto : Negli ultimi giorni, Google Maps ha ricevuto due funzionalità di rilievo come l'introduzione degli avvisi per gli autovelox e i limiti di velocità durante la guida e ora una ha ottenuto un'altra feature che consente di impostare l'orario di partenza o di arrivo per ottenere una stima della durata del percorso quando si utilizza la navigazione in auto. L'articolo Google Maps permette di impostare gli orari di partenza e di arrivo per la ...

Google Maps potrebbe lanciare un servizio per le barche chiamato NAVIMAL : Dietro il nome NAVIMAL dovrebbe nascondersi una nuova app per la navigazione dei corsi d'acqua che Google si appresta a lanciare L'articolo Google Maps potrebbe lanciare un servizio per le barche chiamato NAVIMAL proviene da TuttoAndroid.

Google Maps : attenti alla velocità - l'app ora darà indicazioni sui limiti in strada : Il limite di velocità sarà mostrato in basso a sinistra, esattamente come accade con il popolare Waze

Google Maps - arrivano limiti di velocità e autovelox : Le nuove funzioni sono già presenti in alcuni paesi e, se Google seguirà le procedure abituali, presto lo saranno in tutto il mondo. Una novità più che benvenuta per chi usa abitualmente Google Maps ...

Google Maps vi indicherà dove sono gli autovelox - test avviati in alcune nazioni : Le segnalazioni di autovelox e incidenti stradali iniziano a popolare le schermate di Google Maps, il popolare servizio di navigazione satellitare. Per ora si tratta di una sperimentazione, e le nuove icone appaiono solo in alcuni casi nella modalità di navigazione, nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Russia, Brasile, Messico, Canada, India e Indonesia. Non serve spiegare il motivo di questa novità, che è sempre stata apprezzata ...

I limiti di velocità su Google Maps arrivano anche in Europa : Il team di Google Maps ha finalmente deciso di introdurre i limiti di velocità durante la navigazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo I limiti di velocità su Google Maps arrivano anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Google Maps adesso mostra anche i limiti di velocità - ma per ora solo negli USA : Google Maps sta lentamente introducendo la visualizzazione dei limiti di velocità durante la navigazione, al momento però solo negli USA. L'articolo Google Maps adesso mostra anche i limiti di velocità, ma per ora solo negli USA proviene da TuttoAndroid.

Il navigatore di Google Maps arriva su Mi Band 3 e Amazfit Bip con Mi Band Maps : Mi Band Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente su Mi Band 3 o Amazfit Bip. L'applicazione è in grado di visualizzare il nome della via, la distanza dalla destinazione e il tempo necessario per raggiungerla. L'articolo Il navigatore di Google Maps arriva su Mi Band 3 e Amazfit Bip con Mi Band Maps proviene da TuttoAndroid.

Google Maps mostra la posizione degli autovelox - ma solo ad alcuni utenti : ... sembra che la funzione di segnalazione degli autovelox su Google Maps stia per essere attivata ad una quantità maggiore di utenti, anche se solo in particolari aree del mondo. A confermalo ...

Google Maps mostra ora gli autovelox - con tanto di avvisi - ma solo per alcuni utenti : Google Maps sta iniziando a mostrare la presenza di autovelox, con icone lungo il percorso e avvisi vocali in prossimità delle telecamere, ma non per tutti. L'articolo Google Maps mostra ora gli autovelox, con tanto di avvisi, ma solo per alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Google Maps - quando l’intelligenza artificiale bara : Cogliere il computer con le mani nella marmellata, colpevole di aver tentato di farci fessi come neanche in un romanzo di fantascienza, non è una cosa da tutti i giorni. Almeno, per ora. E a seconda del nostro livello di paranoia può anche farci paura. Ma è quel che è accaduto ai ricercatori di Google e dell’università di Stanford, e dietro non c’è niente di spaventoso. Anzi. I ricercatori stavano cercando modi per automatizzare e ...

Su Google Maps arrivano i messaggi per contattare negozi e aziende : (Foto: Reddit, sanju2cool) L’app di Google Maps inaugura l’anno nuovo con un aggiornamento interessante, dopo i numerosi di cui si è resa protagonista nel corso del 2018. Nelle scorse ore un utente su Reddit ha avvistato all’interno della versione Android una nuova opzione tra quelle disponibili nel menù laterale a scomparsa: una voce messaggi che secondo quanto suggerisce il nome sembra proprio dedicata allo scambio di missive ...

Come cancellare la cronologia di Google Maps : Volete sapere Come cancellare la cronologia di Google Maps perché avete accumulato tantissimi indirizzi e/o luoghi visitati? Nella nuova guida di oggi andremo a scoprire proprio Come fare su Android, iOS e PC (via Web). leggi di più...

I messaggi sbarcano su Google Maps - per connettere utenti e attività : I messaggi arrivano in Google Maps e dovrebbero facilitare notevolmente le connessioni tra le attività commerciali e gli utenti. L'articolo I messaggi sbarcano su Google Maps, per connettere utenti e attività proviene da TuttoAndroid.