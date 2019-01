Gli scogli del Reddito di cittadinanza : pochi posti di lavoro - collocamento al palo - Regioni in allarme. Scheda : In un emendamento di marca grillina si prevede che questi organismi, per essere autorizzati a operare dal ministero dell'Economia, non dovranno più rappresentare associazioni con almeno 50.000 ...

Ennesimo selfie killer : si fa foto dalla scoGliera - 20enne cade e muore : Voleva scattarsi un famigerato selfie dalla scogliera di Moher, in Irlanda, ma è precipitato ed è morto sul colpo. È la tragica morte di un 20enne indiano, in visita in una delle attrazioni turistiche più importanti del Paese, avvenuta il 4 gennaio scorso.Secondo quanto riportato dai media inglesi, il ragazzo sarebbe scivolato proprio mentre si scattava l'autoscatto. Molti sono i testimoni presenti al momento dell"incidente: alcuni di loro hanno ...

Quota 100 e reddito : superato lo scoGlio : Eccola, la fine dell'inizio. L'aforisma di Winston Churchill, poi ripreso da Bill Gates, infine rispolverato da Luigi Di Maio durante il capodanno sulla neve, si materializza fisicamente nella sala del Gonfalone. Primo piano di Palazzo Chigi, tre podi ad aspettare Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Li attendono due schermi, c'è il frontespizio di slide dal retrogusto renziano. Si è appena concluso un Consiglio dei ...

Decretone : Tfr statali - clausola di spesa e reddito ai disabili ultimi scoGli. Ecco la bozza : Dal Tfr agli statali con l’anticipo da parte delle banche e lo scoglio dei tassi di interesse, al tema del reddito di cittadinanza alle famiglie con disabili che sembra aver ridotto l'importo generale dell'assegno. Sono tra i temi caldi che saranno al centro del Cdm in programma alle 18...

Naufraga suGli scogli della Meloria : la Capitaneria avvia indagine : Un 51enne francese è stato soccorso stamani, intorno alle 5.00, da una motovedetta della guardia costiera di Livorno mentre si trovava su un tender alla deriva al largo del porto dopo che la sua imbarcazione a vela ‘Le Chien’, in navigazione dalla Sardegna al porticciolo di Marina di Pisa, è Naufragata sulla scogliera della Torre della Meloria. L’uomo è stato recuperato e portato a terra in buone condizioni di salute. A ...

Brindisi - trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione suGli scoGli : Un macabro e misterioso ritrovamento è stato fatto ieri sera a Brindisi, precisamente in località Giancola, nei pressi di una antica torre di avvistamento, nota come Torre Saracena. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione ma, secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare trattarsi di un uomo. Non è dato sapere ovviamente, per il momento, l'identità della vittima. Ad aiutare gli investigatori, che stanno cercando di dare un volto ...

Scheletro su scoGliera - aperta indagine : ANSA, - ALGHERO, 15 GEN - La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta in seguito al ritrovamento di uno Scheletro insabbiato vicino alla scogliera di Mugoni, nella Baia di Capo ...

Palermo - dramma a Terrasini : 17enne trascinato in mare mentre pesca suGli scogli con un amico : dramma all’alba a Terrasini, sul litorale di Palermo, dove un ragazzo di diciassette anni che stava pescando sugli scogli è stato trascinato in mare da un'onda. L'allarme è stato dato da un amico diciottenne del giovane, che era con lui ed è riuscito a salvarsi. In corso le ricerche dell’adolescente.Continua a leggere

Palermo - pescano seduti suGli scogli : un'onda trascina via un diciassettenne : Il ragazzo è sparito davanti all'hotel Perla del golfo di Terrasini. L'amico ha lanciato l'allarme. Difficili le ricerche di vigili del fuoco e polizia a causa del mare agitato

Crotone - barca con 51 migranti si incaglia suGli scogli : i cittadini accorrono a salvarli : Cinquantuno migranti di etnia curda sono stati salvati lungo la costa calabrese, nel comune di Melissa, dove sono arrivati questa mattina all'alba a bordo di una barca a vela. Tra loro anche sei donne e quattro bambini, tra i quali un neonato. Prima dell'arrivo dei soccorritori sono stati i cittadini ad aiutarli, offrendo loro vestiti caldi e un riparo.Continua a leggere