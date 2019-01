Giancarlo Magalli - la giovanissima Giada Fusaro smentisce le voci sul fidanzamento : 'Persona speciale - ma...' : Di recente sono circolate voci circa il fidanzamento tra Giancarlo Magalli e la giovanissima Giada Fusaro e a scatenarle è stata una foto che ritraeva i due insieme, postata su Instagram dalla ragazza.

Giancarlo Magalli a Tv Talk : “Barbara d’Urso recita tutti i giorni” : Tv Talk: Giancarlo Magalli lancia una frecciata a Barbara d’Urso E’ appena finita una nuova puntata di Tv Talk di Bernardini, il quale, tra i tanti ospiti, ha intervistato anche Magalli. Quest’ultimo, ovviamente, ha parlato dei suoi progetti futuri e del destino de I Fatti Vostri. Successivamente Bernardini è passato a parlare con i suoi analisti auditel della fiction La Dottoressa Giò di Barbara d’Urso. A tal proposito ...

I Fatti Vostri - pessime notizie per Giancarlo Magalli : Rai - come riducono il suo programma : Certo, Giancarlo Magalli resta in sella con I Fatti Fostri. Ma forse no ci resterà come avrebbe desiderato. L'ultima voce rilanciata da tvblog.it, inFatti, riferisce che da lunedì 28 gennaio nella mattinata della Rai 2 di Carlo Freccero potrebbe debuttare un telegiornale sportivo, trasmesso tra l'ap

Giancarlo Magalli - non è più single - ha ritrovato l'amore con Giada : "lei è molto più giovane di me" : Giancarlo Magalli rivela di non essere più single. Ha ritrovato l’amore con Giada, una ragazza molto più giovane di lui. Magalli si è fidanzato ufficialmente e questa volta non è un pettegolezzo. Lo ha rivelato lui stesso a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro ai microfoni di Un giorno da pecora, conferma

Giancarlo Magalli sbadiglia durante l’oroscopo di Paolo Fox : I Fatti Vostri, oroscopo: Giancarlo Magalli sbadiglia mentre parla Paolo Fox Dopo il weekend, Giancarlo Magalli è tornato con la prima puntata settimanale de I Fatti Vostri. durante il consueto appuntamento con lo spazio dedicato all’oroscopo Paolo Fox, nella puntata di lunedì 14 gennaio, è accaduto qualcosa di insolito. Mentre l’astrologo spiegava cosa suggeriscono le stelle a ogni segno zodiacale, Magalli ha sbadigliato. Il ...

Giancarlo Magalli ha trovato l’amore : “Non sono più single e sono felice” : Ultimamente si è parlato di Giancarlo Magalli per via della possibile chiusura di due programmi storici, il suo, ovvero ‘I Fatti Vostri’ e ‘Detto Fatto’. Una chiusura lasciata intendere dal neo direttore di Rai2 Carlo Freccero in conferenza stampa che è subito rimbalzata ovunque. Poi sono arrivati i messaggi ai telespettatori dei diretti interessati. Magalli, 71 anni, ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Facebook e spiegato ...

Giancarlo Magalli : «I Fatti Vostri confermati» : Giancarlo Magalli E conferma fu. Negli ultimi giorni si è dibattuto e polemizzato sulle dichiarazioni che Carlo Freccero aveva rilasciato durante la sua conferenza stampa. Il neo direttore di Rai 2 si era mostrato dubbioso circa la possibilità di confermare i programmi del daytime, ovvero Detto Fatto e I Fatti Vostri. Ma c’è una svolta. Il programma ritornerà nella prossima stagione televisiva, e a dichiararlo è lo stesso Giancarlo Magalli ...

Giancarlo Magalli - I Fatti Vostri non chiude. E l’amore per una donna più giovane : Giancarlo Magalli è di nuovo innamorato e a fare breccia nel cuore del conduttore è stata una donna più giovane. A svelarlo è stato lo stesso 71enne, che ha rilasciato una lunga intervista radiofonica al programma Un giorno da pecora. “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice – ha confessato, parlando della sua nuova (misteriosa) fidanzata -, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona ...

