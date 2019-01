Germania | indice fiducia Zew sale a -15

Germania : Indice ZEW gennaio scende meno del previsto a -15 punti : L'Indice ZEW riferito alla fiducia sulle condizione attuali dell'economia del paese tedesco è sceso a 27,6 punti da 45,3 punti, consensus 43,5 punti,. L'Indice di fiducia relativo alle aspettative ...

Germania - l'indice GFK segnala stabilizzazione fiducia consumatori : Si stabilizza la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l' indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...

Germania : indice Ifo sotto le attese - economia in raffreddamento : Il dato è stato reso noto da Destatis: L'economia tedesca si sta raffreddando, ma non c'è nessuna recessione: a dirlo l'economista dell'istituto Ifo, Klaus Wohlrabe. Ricevi aggiornamenti su ...

Germania : indice IFO in frenata più del previsto. Borse in rosso : 18/12/2018 10:10 Nuovi segnali di incertezza per l'economia tedesca sono arrivati questa mattina dall'indice IFO che a dicembre a segnato un calo maggiore del previsto. L'indice sulla fiducia delle imprese tedesche nel mese in corso si è attestato a ...

Germania - l'indice del sentiment Zew recupera ma non nasconde incertezze : Migliorano un poco le aspettative di crescita dell'economia tedesca . A dicembre, l'indice ZEW , un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, risale a -17,5 punti dai -24,1 di novembre. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, risulta migliore delle attese degli analisti che avevano ...

Germania - in calo l'indice GFK a dicembre : Diminuisce leggermente la fiducia dei consumatori tedeschi . Lo segnala l'indice GFK , un indicatore anticipatore del sentiment basato su un campione di 2.000 intervistati. Il dato, reso noto dal GFK ...

Germania - delude l'indice IFO : scende a 102 punti : Peggiorano le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di novembre in contrazione rispetto al mese precedente. Secondo i dati diffusi dall' IFO Institute , l'omonimo indicatore si ...

Germania - profondo rosso per l'indice ZEW : Ancora parecchio pessimistiche le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A novembre , l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, resta fortemente negativo a -24,1 punti rispetto ai -24,7 di ottobre, quando aveva toccato ai minimi da agosto 2012. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW ...