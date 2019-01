Francia | è morto Henri d' Orléans

Alessio - 18enne morto a Parigi. Il nonno sconvolto : “Non capisco perché sia andato in Francia” : È sconvolto Enzo, il nonno e unico familiare di Alessio Vinci, lo studente modello di Ventimiglia trovato morto in un cantiere di Parigi. L'ipotesi più attendibile, al momento, resta quella del suicidio, incomprensibile per il nonno e per chi lo conosceva. Una insegnante: “Ti mancava la mamma”.Continua a leggere

Lutto in Francia. È morto il partigiano Loinger - eroe della nave Exodus : È scomparso uno degli ultimi eroi della resistenza al nazismo: il partigiano francese Georges Loinger , che contribuì all'impresa dell'Exodus, una nave con migliaia di ebrei scampati alla Shoah ...

Spari in Francia al mercatino di Natale un morto e diversi feriti : Spari in Francia al mercatino di Natale un morto e diversi feriti Colpi di arma da fuoco sono stati avvertiti a Strasburgo, secondo una serie di messaggi pubblicati su Twitter in serata. Si tratterebbe di un attacco terroristico nella zona dei mercatini di Natale, vicino alla Place Kleber. Secondo i media britannici, c’è stato un fuggi fuggi tra i turisti e ci sarebbero «diversi feriti» e si temono vittime. Il vicesindaco Alain Fontanel ha ...

La protesta dei “gilet gialli” blocca la Francia : un morto e oltre cento feriti : Rabbia, paralisi e incidenti in Francia per «la protesta dei gilet gialli» con cui oltre 244 mila persone hanno costituito circa 2 mila blocchi stradali in tutto il Paese per contestare gli aumenti di carburante voluti dal presidente Emmanuel Macron. Sono i dati ufficiali diffusi dal ministro dell’Interno Christophe Castaner a metà pomeriggio di ...