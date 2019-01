Forti scosse di terremoto in Indonesia DATI e MAPPE

Venezuela : Forti scosse di terremoto a est di Caracas : Due scosse di terremoto di magnitudo 5.2 e 4.2 sono state avvertite oggi in Venezuela , nello Stato di Sucre, ad est di Caracas : lo ha reso noto la Fondazione Venezuela na di investigazioni sismologiche (Funvisis). Il primo evento, verificatosi alle 01:08 ora locale ha avuto epicentro a 5 km a sud-est di El Pilar, ad una profondità di 56,2 km. Il secondo, rilevato alle 06:21, è stato registrato a sud-est di Carupano, ad una profondità di 6,1 ...

Terremoto a Catania - Forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiusa l’autostrada : Terremoto nella notte nella zona dell’Etna a Catania : crolli , danni e feriti . Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla mezza notte nella zona dell’Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8 delle 3:19, una di magnitudo 3.3 all’1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto ...

Nuova Caledonia - Due Forti scosse in poche ore : scatta . E' allarme : E' allarme in Nuova Caledonia , dove due forti scosse di terremoto sono state registrate nel giro di poche ore. In un primo momento, il Pacific Tsunami Warning Center , aveva lanciato l' allerta ...