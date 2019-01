quifinanza

: FMI, la stoccata di Tria: “Rischio sono politiche consigliate dal Fondo” Dura replica del Ministro dell'Economia do… - qui_finanza : FMI, la stoccata di Tria: “Rischio sono politiche consigliate dal Fondo” Dura replica del Ministro dell'Economia do… - salcatal : TRIA: CLAMOROSA STOCCATA AL FMI (FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE). In pratica li definisce INCOMPETENTI (interpreta… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Ovviamente monitoriamo come va la finanza pubblica, ma il rallentamento maggiore del previsto non comporta di per sé alcuna manovra correttiva', ha poi aggiunto il ministro dell'Economia. 'Anche ...