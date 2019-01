Fitbit Inspire e Inspire HR ufficiali | due fitness tracker interessanti ma esclusivi

tuttoandroid

: Fitbit Inspire e Inspire HR: aziende e benessere - publicelnet : Fitbit Inspire e Inspire HR: aziende e benessere - elenatocci : Fitbit ha lanciato, un po’ in sordina, Inspire e Inspire HR: disponibili entrambi su Fitbit Health Solutions, sono… - yahyapatel : RT @fabiorebe: #Fitbit #Inspire e #InspireHR due #wearable destinati non alla vendita. -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Sonodue nuovidi casa. Si chiamanoHR e sono disponibile in via esclusiva tramiteHealth Solutions e ai partner annessi, almeno per il momento.L'articoloHR: duema(almeno per ora) proviene da TuttoAndroid.