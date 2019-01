Blastingnews

: #Merkel e #Macron firmano il trattato di #Aquisgrana che rilancia quello di amicizia franco-tedesca firmato da De G… - Agenzia_Ansa : #Merkel e #Macron firmano il trattato di #Aquisgrana che rilancia quello di amicizia franco-tedesca firmato da De G… - sole24ore : Che cosa prevede il nuovo trattato di #Aquisgrana firmato da #Merkel e #Macron Lo spiega @AttilioGeroni… - Danielecimarel4 : Firmato il trattato di Aquisgrana: nasce il nuovo asse Francia-Germania per l'Europa -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il 22 gennaio 2019, esattamente 56 anni dopo la firma del Patto dell'Eliseo tra Charles De Gaulle e Konrad Adenauer, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Angela Merkel hanno sottoscritto il Patto di2019.L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, sia a livello bilaterale che in relazione al Governo dell'. In particolare nei settori della difesa e della politica estera europee. In passato l'accordo noto come Patto dell'Eliseo traaveva fornito la struttura di base per lante Comunità Economica Europea. A cui aveva aderito, come paese fondatore, anche l'italia. Ora il nostro Paese è il grande escluso da questo accordo....