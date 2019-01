Isola Dei Famosi - inviato ufficiale non è Filippo Nardi : colpo di scena : Isola Dei Famosi news, colpo di scena: l’inviato ufficiale non sarà Filippo Nardi. Poi la novità del ‘Cocco d’oro’ L’Isola dei Famosi è pronta a sbarcare su Canale 5 con la nuova edizione. Il 24 gennaio 2019, data della prima puntata, è ormai alle porte. Oggi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del reality […] L'articolo Isola Dei Famosi, inviato ufficiale non è Filippo Nardi: colpo di scena ...

L'Isola dei famosi : dubbi su Jeremias Rodriguez - l'inviato potrebbe essere Filippo Nardi : Il conto alla rovescia per l'edizione 2019 de L'Isola dei famosi è ufficialmente iniziato. Giovedì 24 gennaio, infatti, i naufraghi sbarcheranno nelL'Isola in cui si metteranno alla prova per i mesi successivi, nella speranza di aggiudicarsi l'ambita vittoria nel reality show. Al timone del programma ci sarà per la quinta volta consecutiva Alessia Marcuzzi, che avrà il difficile compito di far dimenticare ai telespettatori le polemiche dello ...

Filippo Nardi : età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi : Filippo Nardi: età e vita privata dell’inviato | Isola dei famosi Inviato Isola dei famosi, chi è Filippo Nardi Filippo Nardi partirà come inviato per l’Honduras, l’ex gieffino prenderà il posto di Stefano De Martino, inviato della scorsa edizione. La quattordicesima edizione de L’Isola dei famosi è quindi pronta a partire, in onda in prima serata a partire dal 24 gennaio. Tra gli ex “gieffini” che ...

Isola dei Famosi : Francesca Cipriani inviata al posto di Filippo Nardi? : Filippo Nardi non sarà l’inviato de L’Isola. Al suo posto Francesca Cipriani? Giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 torna la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tutti i naufraghi sono già sbarcati in Honduras, ma c’è un mistero che aleggia nell’aria: Filippo Nardi non sarà l’inviato? Secondo TvBlog, nel corso della prima puntata, l’ex naufrago lascerà il posto ad Alvin, che da concorrente ...

L'Isola dei Famosi : Filippo Nardi non sarebbe il vero inviato - Alvin in incognito (RUMORS) : C'è ancora un alone di mistero attorno all'inviato delL'Isola dei Famosi 2019: nonostante gli addetti ai lavori abbiano confermato che sarà Filippo Nardi il corrispondente dall'Honduras, alcuni blog sostengono che non è così. Tvblog, in particolare, fa sapere che l'ex gieffino lascerà il posto ad Alvin già durante la prima puntata e che quest'ultimo sarà sostituito da un vip tra Francesca Cipriani e il Mago Otelma. Isola 2019: Alvin 'finto' ...

Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast - Filippo Nardi : 'mancano solo 4 giorni - vado a lavorare' : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: Filippo Nardi, in Honduras, mostra le isole che accoglieranno i naufraghi e non nasconde la sua felicità.

Isola dei Famosi : Alvin nervoso prima di partire - Filippo Nardi inviato in Honduras : Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda da giovedì 24 gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Alvin e Filippo Nardi. Se il conduttore radiofonico è stato ospite di Verissimo per parlare delle sue paure in vista della partenza in Honduras, l'ex concorrente della passata edizione è stato annunciato come nuovo inviato del programma di Mediaset. Alvin a Verissimo ...

Filippo Nardi torna all’Isola dei Famosi : “Nessun televoto per l’inviato” : Isola dei Famosi chi sarà l’inviato? Filippo Nardi a Verissimo smentisce la fake news sul televoto Non ci sarà alcun televoto per scegliere l’inviato dell’Isola dei Famosi. Filippo Nardi ha smentito a Verissimo la fake news che da qualche giorno circola sul suo conto. “Sono io l’inviato ufficiale di quest’anno. Non ci sarà nessun televoto […] L'articolo Filippo Nardi torna all’Isola dei Famosi: ...

Isola dei Famosi 2019 - Filippo Nardi già a rischio eliminazione : Non è ancora partita la macchina dell’Isola dei Famosi 2019 che già si parla di possibili sostituzioni. Nell’occhio del ciclone c’è l’inviato dall’Honduras, Filippo Nardi. Cosa avrà combinato questa volta? È passata solo qualche settimana dall’annuncio ufficiale della sua partecipazione al reality e già viene messa in discussione la sua presenza, o meglio la sua permanenza. Pare infatti che Filippo sarà presente durante la prima puntata dello ...

Isola 2019 - guai per l'inviato Filippo Nardi : potrebbe essere scartato nella prima puntata : Riccardo Signoretti, direttore del settimanale 'Nuovo', rivela: "potrebbe esserci un ballottaggio con un altro inviato"

L’Isola 2019 : Filippo Nardi non sarà l’unico inviato? L’indiscrezione : Filippo Nardi non sarà l’unico inviato dell’Isola dei Famosi 14? A una settimana dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2019, continuano a comporsi i tasselli per la nuova edizione. La produzione sta confermando via via i naufraghi ufficiali, Alda D’Eusanio e Alba Parietti saranno le nuove opinioniste, mentre Filippo Nardi il nuovo inviato. L’ex naufrago, già conduttore del pre-reality Saranno Isolani, tornerà in ...