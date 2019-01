Fifa e Uefa contro la pirateria tv e la piattaforma «beoutQ» che trasmetterebbe

Fifa e Uefa in campo contro la pirateria tv in Arabia Saudita : Le due federazioni hanno preso posizione contro la pirateria ai danni di beIN Sports L'articolo Fifa e Uefa in campo contro la pirateria tv in Arabia Saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla Fifa alla UEFA - dura presa di posizione contro beoutQ : Diverse Leghe e Associazioni hanno diramato un comunicato congiunto a condanna dell'attività di pirateria da parte di beoutQ. L'articolo Dalla FIFA alla UEFA, dura presa di posizione contro beoutQ è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Razzismo - Gravina annuncia novità importanti : “rispetto Salvini - ma faremo come dicono Uefa e Fifa” : Federcalcio, Gabriele Gravina annuncia novità importanti in merito all’interruzione delle gare di campionato a causa di atti di Razzismo “Nel prossimo Consiglio federale di fine mese, semplificheremo l’iter di sospensione delle gare previsto dall’articolo 62 delle Noif: contestualmente all’annuncio dello speaker, il gioco verrà temporaneamente sospeso e le squadre si raduneranno al centro del campo. Se i cori ...

Stadi - Giorgetti : buone regole Uefa-Fifa : 0.00 Violenza e razzismo continuano a tenere banco nel calcio: a Roma la festa per i 119 anni della Lazio ha dato l'occasione per nuovi incidenti. Dopo il no di Salvini all'idea di fermare le partite e la replica del Napoli, pronto a abbandonare il campo,parla il sottosegretario Giorgetti che sposa la linea Federcalcio,sottolineando che "è giusto che facciano il loro corso le regole sportive,la giustizia sportiva". "Ci sono protocolli Uefa e ...

Giorgetti : su razzismo regole Fifa-Uefa : Sulla posizione del Napoli che ha ribadito la volontà di fermare le partite, Giorgetti aggiunge: "Siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport. Nostro impegno è distinguere ...

Giorgetti : 'Cori razzisti? Valgano le regole di Fifa e Uefa' : ' Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport - ...

Giorgetti : su razzismo regole Fifa-Uefa : 14.34 "Per i cosiddetti ululati all'interno degli stadi è giusto che facciano il loro corso le regole sportive, la giustizia sportiva. Ci sono protocolli Fifa e Uefa su queste vicende e giustamente la Figc si impegna a tradurli". Così il sottosegretario Giorgetti sull eventuale sospensione delle partite. Sulla posizione del Napoli che ha ribadito la volontà di fermare le partite, Giorgetti aggiunge: "Siamo nella dimensione sportiva e delle ...

Giorgetti : 'Stop gare per razzismo? Valgano le norme Uefa e Fifa' : ... siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport - ha ribadito Giorgetti a margine di un evento al Miur - Va fatta chiarezza e bisogna invece distinguere gli ululati all'interno ...

Violenza stadi - Giorgetti : 'Sui cori razzisti valgano regole Fifa e Uefa' : 'Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport - ...

Giorgetti : “Stop a partite per razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” : "Per gli ululati all'interno delle competizioni sportive è giusto che facciano il loro corso le regole sportive", ha detto il sottosegretario allo sport. L'articolo Giorgetti: “Stop a partite per razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.