Ferrari Driver Academy | si comincia con Mick Schumacher

Formula 1 - emozione per Mick Schumacher : nuovo pilota della Ferrari Driver Academy : Ormai è ufficiale: i destini della Ferrari e della famiglia Schumacher tornano ad intrecciarsi. La scuderia di Maranello, infatti, con un comunicato stampa ha annunciato che il 19enne pilota tedesco Mick Schumacher ha stretto un accordo con la scuola per giovani talenti, la Ferrari Driver Academy , aprendo di fatto una girandola di emozioni e suggestioni tra i tifosi del "cavallino rampante" che già sognano di poter rinverdire i fasti del ...

