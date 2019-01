Fendi Baguette | il ritorno

vanityfair

(Di martedì 22 gennaio 2019) Che un accessorio diventi un’icona capita solo una volta ogni tot anni. Dove tot, però, non ha una connotazione determinata e specifica. Accade quando l’intuizione, mixandosi alla giusta dose di creatività, riesce a centrare i gusti dell’epoca in corso, e poi di quella successiva, e di quella successiva ancora. Senza passare, mai.LEGGI ANCHELa borsa del giornoSilvia Venturini, quel colpo di genio lo ha avuto ben 22 anni fa. Era il 1997 quando la sua anima creativa concepì la, oggi uno dei simboli incontrastati della casa di moda romana. Piccola, maneggevole, capiente al punto giusto, da portare sotto braccio proprio come i francesi fanno col loro filoncino di pane, fin da subito è arrivata dritta dritta al cuore (e alla spalla) di star e personalità famose come Madonna, Cate Blanchett, Julia Roberts, Caroline di Monaco, Rania di Giordania, Charlotte di Monaco, ...