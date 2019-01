Fedez sul tradimento alla Ferragni | Vedevo la Provvedi 4-5 anni fa

Fedez e la verità sul presunto tradimento con Silvia Provvedi : 'Fa parte del passato' : Si continua a parlare di Fedez e del presunto tradimento ai danni di Chiara Ferragni dopo le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona a Verissimo. In questi giorni, infatti, l'ex re dei paparazzi si è lasciato andare a delle confessioni che hanno fatto molto discutere riguardanti il suo rapporto con l'ex fidanzata Silvia affermando che la ragazza lo avrebbe tradito proprio con il famoso rapper, attualmente sposato con la Ferragni. La verità ...

Fabrizio Corona scatena il gossip sul tradimento di Fedez - Chiara Ferragni : 'Ma ti pare?' : Oramai da Fabrizio Corona si è sentito di tutto, a tal punto che non si è più in grado di distinguere quale sia la verità e quale invece sia la messa in scena. Nella sua ultima apparizione televisiva, avvenuta sabato pomeriggio nello studio di Verissimo, il fotografo dei VIP ha rivelato una serie di presunte verità che non sono andate a genio a molti. Tra le diverse accuse, riportate anche nel suo libro, ha parlato anche della coppia ...

CHIARA FERRAGNI 10 ANNI FA/ Foto della #10yearchallenge - quel bacio a Fedez sulle colline di Los Angeles : CHIARA FERRAGNI partecipa al #10yearchallenge e mostra sue Foto di 10 ANNI fa. 'Eri un cesso'. La replica dell'influencer: 'adoro che donne che...'.

Chiara Ferragni e Fedez - la foto sconcia : "Quando Leone dorme dai nonni". Là sotto... valanga di insulti : “Quando il topino non c’è i gatti ballano”. È polemica per la foto "hot"di Chiara Ferragni e Fedez sotto la quale il cantante ha scritto: “Quando Leone dorme dai nonni…". La foto pubblicata dal rapper su Instagram ha creato un’ondata di commenti negativi, alcuni molto pesanti. L’immagine ritrae il r

Chiara Ferragni e Fedez alle Maldive - video in bagno. Lui : “Amore - mi stavo mettendo il cordoncino sul pene”. E lei ribatte : “Amore! Mi stavo sistemando il cordino dentro il pene“, dice lui. “Dentro il pene!”, ribatte lei. “Lui” e “lei” sono Chiara Ferragni e Fedez che, in vacanza alle Maldive in un resort extra lusso, non lesinano foto e video. Alcune stories sono divertenti (più che hot), e quella che sembra avere più verve è la influencer che ridacchia mentre “crea” la storia in bagno. Lui, poco dopo, le ...

Chiara Ferragni e Fedez - "guerra" nel resort : lei lo riprende in bagno - Fedez con la crema sul viso : Continua il lungo viaggio di nozze di Fedez, come riportato da Leggo.it primo nella classifica ?Top 50 - Italia? di Spotify col suo nuovo singolo, e la moglie Chiara Ferragni alle...

Roberto D'Agostino a Domenica In sul figlio di Fedez e Chiara Ferragni : "Un bambino progettato per Instagram" : Mara Venier ha avuto l'idea di inaugurare la sua Domenica In del 2018 parlando dei principali personaggi del gossip relativo all'anno appena trascorso. La conduttrice per l'occasione si è fatta affiancare da Roberto D'Agostino, fondatore del celebre portale Dagospia, coinvolgendolo nel giochetto "Dolcetto o carbone" in vista dell'Epifania.La presentatrice veneziana ha passato in rassegna i casi simbolo del 2018, a partire dalla nascita di ...

Il 2018 di Fedez : «Ci cono cinque cose che non sapete sul matrimonio dei Ferragnez» : Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è stato il più "social" di sempre. Ogni singolo dettaglio dei festeggiamenti è stato pubblicato e condiviso, ma in questi...

Il retroscena sul parto della Ferragni. Fedez : "Io spingevo come lei e le dicevo che è un animale" : Siamo tutti pronti a salutare il 2018 per accogliere il 2019 sperando che sia sempre meglio. Lo sono anche le star che nelle ultime ore si sono inventate una nuova moda. Condividere sui social i ...

Il Natale di Chiara Ferragni e Fedez : sci e relax sulle Dolomiti : Agenzia Vista, Alpe di Siusi, 26 dicembre 2018 Sci, regali e spirito natalizio sui Ferragnez che si sono rifugiati all'Ape di Siusi in Alto Adige. La coppia Chiara Ferragni e Fedez stanno...

Chiara Ferragni e la FOTO censurata del lato B di Fedez : il Natale dei Ferragnez sulle Dolomiti [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Natale con Leone in uno splendido resort sulle Dolomiti: ciò che attira la curiosità dei fan è però quella FOTO hot del rapper censurata dall’influencer Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo le vacanze natalizie in un lussuoso resort sulle Dolomiti. Lo scenario innevato delle splendide montagne italiane farà da sfondo alle loro ferie ad alta quota. Anche dalle piste di sci, dalla spa e ...

Leone pronuncia la prima parola : «Papà». Fedez esulta e la Ferragni esulta : Leone dixit. Il figlio dei Ferragnez ha scelto e ha detto «Papà». esulta Fedez che da settimane sta tentando di far imparare la parola al piccolo Leone. E così nel video...

Fedez sulla cover di Vanity Fair : Federico Leonardo Lucia nasce a Milano il 15 ottobre 1989. Cresce in periferia, a Buccinasco. Lì inizia a fare le gare di freestyle e rap nei centri sociali. Il successo arriva su Youtube e poi nel 2011, con Penisola che non c’è, suo primo album auto-pubblicato. Ma è con Pop-Hoolista (2015) e Comunisti col Rolex (2017, insieme a J-Ax) che riempie gli stadi: è tutto Magnifico. LEGGI ANCHEFedez: «La guerra che vorrei lasciarmi alle ...

Fedez sulla tragedia al concerto di Sfera Ebbasta : “Non ha colpe ma non ci doveva andare” : Fedez commenta la tragedia che si è consumata in occasione del concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo (Ancona): 6 morti e un centinaio di feriti a causa del panico che ha scatenato uno spray al peperoncino utilizzato da uno degli spettatori. Il rapper è stato intervistato da Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano e ha espresso il suo punto di vista su quanto avvenuto in occasione di un evento di musica che avrebbe dovuto unire, non ...