Fedez Nuovo Tapiro d' oro da Striscia La Notizia? Da Paranoia Airlines al ritorno a

Fedez no a Sanremo : esce il nuovo disco Paranoia airlines : No a Sanremo ma certamente sì alla musica tanto da presentare il suo nuovo lavoro: così Fedez racconta il suo disco Paranoia airlines, in uscita il 25 gennaio “Può sembrare un disco cupo ma in realtà è introspettivo, sicuramente poco pop. Se fossi un mio fan non è quello che mi sarei aspettato”. Lo ha detto l’artista presentandolo all’aeroporto di Linate. È il nuovo album di Federico Leonardo Lucia, 30 anni il prossimo ...

Fedez - il nuovo singolo Holding Out For You feat. Zara Larsson. Le date degli instore : «Una sorpresa per chi parteciperà» : Esce oggi, venerdì 11 gennaio, in radio e in digitale , 'Holding Out For You', il singolo ufficiale di Fedez insieme alla popstar mondiale Zara Larsson . Il brano anticipa il nuovo attesissimo album ' ...

Dubbi e tormenti in Holding out for you di Fedez con Zara Larsson - nuovo singolo da Paranoia Airlines (audio e testo) : Holding out for you di Fedez con Zara Larsson anticipa Paranoia Airlines, nuovo album dell'artista di Rozzano in uscita il 25 gennaio prossimo e già presentato attraverso altri due singoli che ha rilasciato nelle settimane appena trascorse. Il nuovo brano arriva in radio dall'11 gennaio e racconta di Dubbi e tormenti tipici di chi sta vivendo una relazione sentimentale. Fedez porta così in radio una nuova collaborazione internazionale, dopo ...

Holding Out For You è il nuovo singolo di Fedez feat. Zara Larsson in attesa di Paranoia Airlines : Arriverà nelle radio venerdì 11 gennaio il nuovo singolo di Fedez feat. Zara Larsson, intitolato Holding Out For You. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fedez attraverso il suo profilo instagram ufficiale, pubblicando una foto con l’artista svedese di grande successo mondiale, la quale vanta delle collaborazioni importanti come quelle con David Guetta, Tinie Tempah e Clean Bandit, ma non solo; la sua, infatti è una delle voci più in voga nel ...

Nuovo inedito di Fedez feat. Tedua & Trippie Redd - “Che Cazzo ridi” : E' già disponibile in digitale l`inedito di Fedez "Che Cazzo ridi" feat. Tedua & Trippie Redd, il Nuovo brano estratto da "Paranoia Airlines", l`attesissimo album in uscita il 25 gennaio 2019. Anche in questa occasione si riconferma l`incredibile successo di Fedez: in meno di 24 ore, il singolo ha già raggiunto la prima posizione della classifica di ITunes e in quella di Apple Music. Il brano vede la collaborazione di Tedua, tra i più ...

Fedez - «Che cazzo ridi» il nuovo inedito con Tedua e Trippie Redd : «Già primo su iTunes e Apple Music» : di Luca Calboni ' Volevo cambiare il mondo con le mie idee, è stato più facile cambiare idea '. Si chiama Che ca**o ridi il nuovo singolo di Fedez estratto dal suo album Paranoia Airlines , in uscita ...

Audio e testo di Che ca*** ridi di Fedez - nuovo singolo da Paranoia Airlines dal sapore trap : Che ca*** ridi è il nuovo singolo di Fedez da Paranoia Airlines. Per il brano che anticiperà l'uscita del disco, l'artista di Rozzano ha voluto avvalersi della collaborazione di Tedua e Trippie Red con i quali ha inciso il singolo in radio dal 4 gennaio. Si tratta di un genere completamente diverso rispetto al quale ha abituato i suoi seguaci, ai poli opposti rispetto a quanto portato in radio con Prima di ogni cosa che ha voluto dedicare al ...

Ufficiale la data d'uscita del nuovo singolo di Fedez - i primi versi di Che c***o ridi? anticipati sui social : Vivo le notti che non so ricordare con persone che non riesco a dimenticare, sopra questa giostra mi vien da vomitare, sono uno squalo con il mal di mare, volevo cambiare il mondo con le mie idee, è ...

Che c***o ridi? è il nuovo singolo di Fedez con Tedua e Trippie Redd con data d’uscita affidata ai fan : Il nuovo singolo di Fedez da Paranoia Airlines è Che c**** ridi? Il brano non ha ancora una data d'uscita, dal momento che l'artista ha deciso di affidare lo sblocco del brano ai fan che decideranno attraverso il pre-save del disco già partito da qualche settimana. A suggerire il titolo del nuovo singolo è stato proprio Federico Lucia, che nei giorni scorsi aveva postato un video su Instagram nel quale compare anche Tedua con in sotto fondo ...