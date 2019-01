Fattura elettronica pagata il 2019 emessa nel 2018 | quando va registrata?

Fattura elettronica 2019 : termine invio o mancata consegna - cosa fare : Fattura elettronica 2019: termine invio o mancata consegna, cosa fare Dalla teoria alla pratica il passo è stato breve, seppur non esente da polemiche e discussioni. Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di Fattura elettronica, anche se non per tutti. E solo con la pratica emergono dei casi che possono far venire fuori dubbi e richieste di chiarimenti. A tal proposito, cosa fare in caso la Fattura non sia stata consegnata? E qual ...

La Fattura elettronica ha già messo in croce negozianti e aziende : Il governo Come ha spiegato Massimo Garavaglia, sottosegretario a Economia e Finanze intervistato da Alessandro Galimberti, firma del Sole24Ore e presidente dell'Ordine dei giornalisti della ...

Fattura elettronica 2019 : pagamento del bollo - ecco come fare : La rivoluzione della Fattura elettronica 2019 è cominciata. È una delle più grandi novità sul piano fiscale da inizio anno e riguarda tutti i soggetti chiamati all’emissione, invio e conservazione delle fatture. L’obbligo di gestire questo adempimento fiscale in modo del tutto digitale è entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio 2019. È un obbligo ancora giovane, che può creare confusione tra gli addetti e difficoltà. Tra vari chiarimenti ...

Fattura elettronica 2019 : detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente : Fattura elettronica 2019: detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente detrazioni fiscali e acquirente Fattura elettronica Dal 1° gennaio scatterà l’obbligo di Fattura elettronica 2019 per i titolari di partita Iva, fatta eccezione per i lavoratori che operano nei regimi agevolati (forfettari e minimi). Tuttavia c’è grande timore da parte delle partite Iva e dei commercialisti, soprattutto per le tempistiche e i tecnicismi che riguardano la ...

Fattura elettronica 2019 per persone fisiche in dichiarazione dei redditi : Fattura elettronica 2019 per persone fisiche in dichiarazione dei redditi persone fisiche e Fattura elettronica 2019, la guida In occasione di un videoforum organizzato da ItaliaOggi con la collaborazione di Teamsystem, il vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate Paolo Savini ha parlato di Fattura elettronica. E delle ultime novità in merito, che riguardano anche le persone fisiche. La comunicazione è una diretta risposta ai commercialisti e ...

Fattura elettronica - c'è chi scarica i costi sui clienti : "Tassa occulta" : La Fattura elettronica si sta trasformando in un costo non indifferente per utenti e imprese. Lo denuncia il Codacons, che...

Come si compila una Fattura elettronica in 8 mosse : (Foto: istock) Nonostante il largo anticipo con cui è stata annunciata, la fattura elettronica ha generato dall’inizio dell’anno parecchia confusione. Dopo aver chiarito gli aspetti chiave di questa nuova modalità, proviamo ora a compilare passo dopo passo una fattura elettronica. Le premesse necessarie sono due. Non potendo usare un applicativo specifico, abbiamo elencato e descritto dei passaggi standard. Quindi troverete forse ...

Delega Fattura elettronica 2019 : costo e chi può averla : Delega fattura elettronica 2019: costo e chi può averla fattura elettronica 2019: come funziona la Delega In vista del primo gennaio 2019, quando entrerà in vigore la fatturazione elettronica, emergono delle novità per chi sarà soggetto all’ obbligo di e-fattura. A comunicarle proprio l’ Agenzia delle Entrate in questi giorni: le novità riguardano innanzitutto il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l’ uso ...

Fattura elettronica e scontrino fiscale : nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate : L'introduzione dell'obbligo generalizzato di Fatturazione elettronica ha sollevato una ridda di polemiche e di dubbi interpretativi e pratici che, probabilmente, potranno essere fugati definitivamente solamente nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate deciderà di pubblicare una Circolare esplicativa contenente tutte le indicazioni utili ai vari operatori, siano essi imprenditori, liberi professionisti o semplici clienti - consumatori. Nel ...

Fattura elettronica : obbligatoria anche se preceduta dallo scontrino. Le novità : Nuovi chiarimenti in tema di Fattura elettronica 2019. Dovrà essere inviata in formato digitale anche quando la Fattura è preceduta dall’emissione dello scontrino. A precisarlo è stata la stessa Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello (il numero 7 del 16 gennaio 2019). Tra le numerose novità del 2019, legate all’introduzione dell’e-Fattura obbligatoria, c’è anche questa. Vediamo in dettaglio la risposta delle Entrate all’interpello, ...

E la Fattura elettronica è già diventata una tassa : Roma - Un servizio aggiuntivo che il cliente paga, anche se non sa bene perché. Tra gli intoppi della fattura elettronica non poteva mancare lo scarico sui consumatori del costo del nuovo adempimento. ...

Fattura elettronica 2019 : registrazione massiva - il comunicato ufficiale : Fattura elettronica 2019: registrazione massiva, il comunicato ufficiale Regstrazione Fattura elettronica 2019 A partire dal primo gennaio 2019 scatta l’obbligo di Fatturazione elettronica. Ora, un servizio promette di rendere ancora più semplici le procedure relative all’invio e alla consegna dell’e-Fattura; infatti, consentirà la registrazione massiva degli indirizzi telematici. La nuova funzionalità è a disposizione sul portale Fatture e ...

Fattura elettronica 2019 : obbligo B2B e B2C differenza e come si fa : Fattura elettronica 2019: obbligo B2B e B2C differenza e come si fa obbligo e differenza tipologie Fattura elettronica Il 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo della Fattura elettronica per aziende e privati che operano in contesti B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer). come si può intuire, il primo campo si riferisce alle relazioni tra professionisti e imprese con partita Iva. Il secondo, invece, riguarda le relazioni ...

Fattura elettronica - Uncem : "Danno per territori montani - contro desertificazione commerciale versamento forfettario" : Lo avevo anche scritto a settembre a Carlin Petrini, che con noi aveva chiesto alla politica interventi strutturali per salvare le botteghe di paese. La Fattura elettronica di certo non le aiuta. Le ...