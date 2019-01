Falsi volontari onlus | raccoglievano soldi per i bambini malati e poi se li giocavano

ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 gennaio 2019) Si appostavano fuori da chiese, teatri, scuole e nelle piazze della Brianza, dell’hinterland di Milano ma anche in altre province d’Italia, spacciandosi perdi organizzazioni caritatevoli e in particolare di un’associazione che si occupa di aiutaredi cuore di cui avevano anche aperto una sorta sede in Brianza, riuscendo a persuadere ignari cittadini a donare denaro per centinaia di migliaia di euro. I fondatori di questa falsa associazione benefica con sede a Limbiate (Monza), sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Milano nei confronti di due persone con accuse di per associazione a delinquere, truffa e sostituzione di persona.Stando all’inchiesta delle Fiamme gialle (che vede indagate in totale 38 persone) Alessandro Sala, 47enne di Monza e Andrea Nicola Bianchi, ...