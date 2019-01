F1 – Fuga romantica con figli per Kimi Raikkonen e la bella Minttu GALLERY

sportfair

: Scoprite come trascorrere una romantica festa degli innamorati! #SanValentino2019 - VillaQuaranta : Scoprite come trascorrere una romantica festa degli innamorati! #SanValentino2019 - SoPolCa : @mylifesmess Beata te!! Fuga romantica? Ahah - umbriandream : RT @ViniCantico: ?? Notte Romantica ?? Vivi il tuo sogno d’amore! Una fuga romantica di 1 o 2 notti a Perugia con personal spa riservata solo… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Specialed’amore per: il finlandese sulla neve in compagnia dellamogliee deiRobin e Riannasa bene come prepararsi ad una stagione al top: il pilota finlandese, dopo aver detto addio alla Ferrari, è più motivato che mai per la nuova avventura in Alfa Romeo Sauber. Dopo tanto divertimento nella sua casa, tra colpi di tennis, sfide ad hockey e allenamenti di pugilato con la moglie, ha deciso di partire per unad’amore speciale, in compagnia di tutta la sua famiglia.Una località di montagna pered i piccoli Robin e Rianna. Dopo aver raggiunto la loro destinazione, il pilota finlandese e la sua notizia si sono subito messi a proprio agio, tra foto sulla neve, bagni caldi all’aperto e tanto romanticismo. Nonostantee la moglie non siano soli soletti, sanno come ...