Europee | Renzi | bene Calenda | basta litigare

Matteo Renzi : "Non mi candiderò alle Europee e non farò una mia lista" : "Non farò una mia lista, l'ho sempre definita una discussione da fantapolitica. È evidente che c'è tanta gente che vuole raccontare l'Italia in positivo e a loro vorrei dare voce. Non mi candiderò alle Europee". Così il senatore Pd Matteo Renzi nella registrazione di 'Stasera Italia' in onda su Rete Quattro. L'ex premier aggiunge: "Faccio il tifo per centrosinistra e opposizione"

Europee - Calenda : nella lista no a FI e Leu. Renzi non c'è ma l'idea gli piace : Solo il «fattore Q» può far diventare realtà la lista unitaria europea proposta da Calenda. Sempre che i mille distinguo con cui i dirigenti del Pd l'hanno accettata non la blocchino ancor prima. «Q» ...

Il Pd aperto di Zingaretti porta Renzi e Calenda a rinviare i propri piani a dopo le Europee : Indietro tutta: sia Matteo Renzi che Carlo Calenda hanno deciso di frenare sulla loro fuoriuscita dal Partito democratico. Entrambi avevano in animo di procedere all'operazione " anzi, alle operazioni ...

Il cantiere 'oltre il Pd' di Sandro Gozi - verso le Europee - aspettando Matteo Renzi : "C'è un fermento in Italia e l'idea è quella di aggregare questo spazio che non si riconosce nella politica esistente. E' uno spazio civico che vuole essere molto europeo e europeista in chiave anti-Salvini, anti-sovranista e populista: un dato che ormai è entrato nel dibattito politico e civico italiano". Anno nuovo, Sandro Gozi, presidente dell'Unione federalisti europei, serra le fila della sua rete di comitati civici e ...

Renzi : euro Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona euro : Certo, detto da chi aveva promesso di sparire dalla politica dopo il Referendum costituzionale suona quantomeno un po' strano, ma l'ex premier non fa una piega e va avanti con la sua invettiva. L'...

Renzi : "Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona" : Non soltanto nelle vicende imprenditoriali del vicepremier e in quelle private del presidente della Camera, ma nella legge di bilancio ci sono tanti messaggi al mondo che è abituato ad arrangiarsi: ...

Renzi : “Governo cadrà prima delle Europee - ma non mollano poltrona” : Matteo Renzi si dedica ad un discorso di fine anno, tracciando nel contempo i contorni di quello che, secondo lui, sarà lo scenario politico dell"ormai imminente 2019. Per farlo sceglie le pagine de "La Stampa"."Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni Europee, potrebbe maturare la rottura nel governo". Queste le considerazioni dell"ex premier, che si ...

La profezia dell'oracolo Renzi : "Il governo cadrà prima delle Europee" : L'ex premier si dice convinto del fallimento imminente dell'esperimento gialloverde: "Siamo alla crisi del settimo mese. Il...

La previsione di Matteo Renzi : “Prima delle Europee cadrà il governo - ma non molleranno la poltrona” : Secondo il senatore del Pd, Matteo Renzi, il governo potrebbe cadere già a inizio 2019, prima delle elezioni europee di primavera. Ma non si andrà, secondo l'ex presidente del Consiglio, ad elezioni anticipate: "I peones non mollano la poltrona". Non mancano le contestazioni alla manovra e al reddito di cittadinanza.Continua a leggere

La previsione di Renzi : 'Governo M5S-Lega andrà in pezzi prima delle elezioni Europee' : Con un'intervista concessa a La Stampa, l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha espresso le proprie impressioni e valutazioni non solo sui limiti di questa manovra di bilancio, ma anche sulla tenuta dell'attuale governo M5S-Lega. A detta dell'ex segretario del Partito Democratico, l'asse gialloverde sarebbe meno solido di quanto si possa immaginare e questo governo potrebbe in realtà precipitare e andare in pezzi prima del previsto: o ...

"Governo cadrà prima delle Europee" - la profezia di Renzi : Il mio timore è che stiamo andando incontro al temporale, ad un peggioramento dell'economia, senza ombrello . Naturalmente spero di sbagliarmi", conclude l'ex leader del Pd.

Renzi è convinto che il governo 'andrà in pezzi' prima delle Europee : Il mio timore è che stiamo andando incontro al temporale, ad un peggioramento dell'economia, senza ombrello. Naturalmente spero di sbagliarmi'. 'La flat tax, che per me è ingiusta, non c'è - aggiunge ...

Matteo Renzi oracolo fiorentino : "Governo andrà in pezzi prima delle Europee" : Il Governo "andrà in pezzi prima delle Europee", ma per il dopo Conte "sono capaci di tutto pur di non andare al voto". A improvvisarsi oracolo del 2019 è l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, convinto del fallimento imminente dell'esperimento gialloverde."Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni Europee, potrebbe maturare la ...

Renzi è convinto che il governo "andrà in pezzi" prima delle Europee : Il governo "andrà in pezzi prima delle europee" ma per il dopo Conte "sono capaci di tutto pur di non andare al voto". Così l'ex premier Matteo Renzi intervistato da La Stampa. "Se mi si chiede quale potrebbe essere la novità del 2019 - spiega l'ex presidente del consiglio - dico che prima del previsto, nei primi mesi del 2019 e prima delle elezioni europee, potrebbe ...