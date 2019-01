Emiliano Sala sull' aereo scomparso nella Manica Ultime notizie | continuano le ricerche

Disperso l'aereo con a bordo Emiliano Sala : "Difficile trovare qualcuno vivo" : Sono ancora in corso, nel Canale della Manica, le ricerche dell'aereo sui cui volava l'attaccante Emiliano Sala , ma "non ci aspettiamo che qualcuno sia vivo, non sappiamo come possa essere scomparso, ...

Calcio : disperso un aereo nella Manica - a bordo c’era l’argentino Emiliano Sala : Una bruttissima notizia per il mondo del Calcio. Ore di apprensione per quanto riguarda i compagni di squadra, gli amici e i familiari di Emiliano Sala, attaccante argentino classe 1990, che si era trasferito proprio in questi giorni dal Nantes al Cardiff. Ieri, quando il 28enne stava per raggiungere la nuova meta, pronto all’esordio in Premier League, si sono perse le tracce del suo aereo, un Piper Malibu, partito dalla Francia alle ...

Emiliano Sala - l'aereo del calciatore scomparso dai radar : si teme il peggio. Genitori disperati : «Lo stanno cercando» : Il mondo del calcio è in ansia per Emiliano Sala, calciatore argentino di origini italiane che militava nel Nantes e che stava per passare al Cardiff nel mercato di gennaio. Emiliano Sala si...

Disperso l’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala - il padre in ansia : “sono disperato - nessuno mi dice nulla” : Il padre del giocatore del Cardiff, Disperso da ieri dopo un incidente aereo, ha parlato dall’Argentina Sono ore di ansia e preoccupazione, l’aereo che trasportava Emiliano Sala da Nantes a Cardiff è scomparso nella serata di ieri, uscito dai radar intorno alle ore 21. Lapresse/AFP Da quel momento in poi non si sono avute più notizie del velivolo, un Piper Malibu probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, dove sono ...

