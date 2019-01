Emiliano Sala | l' aereo del calciatore scomparso dai radar | si teme il peggio Genitori

Scomparso Emiliano Sala - le ultime dichiarazioni dell’attaccante : Grande preoccupazione per le condizioni di Emiliano Sala, il calciatore è Scomparso nelle ultime ore ed era a bordo di un aereo. L’allarme era stato lanciato alle ore 19:20 (le 20:20 in Francia) di ieri, quando la torre di controllo di Jersey aveva segnalato la scomparsa dai radar di un piccolo aereo, a bordo presente anche il calciatore, immediatamente sono scattate le ricerche. L’attaccante italo-argentino autore di 12 gol ...

Disperso l’aereo su cui viaggiava Emiliano Sala - il padre in ansia : “sono disperato - nessuno mi dice nulla” : Il padre del giocatore del Cardiff, Disperso da ieri dopo un incidente aereo, ha parlato dall’Argentina Sono ore di ansia e preoccupazione, l’aereo che trasportava Emiliano Sala da Nantes a Cardiff è scomparso nella serata di ieri, uscito dai radar intorno alle ore 21. Lapresse/AFP Da quel momento in poi non si sono avute più notizie del velivolo, un Piper Malibu probabilmente caduto nella zona del faro di Casquets, dove sono ...

Scomparso Emiliano Sala - rinviata la partita Entente-Nantes : Sono ore di ansia per il calciatore Emiliano Sala, Scomparso nelle ultime ore, era a bordo di un aereo e non si hanno più notizie, sono iniziate le ricerche. Nel frattempo la sfida valida per i sedicesimi di Coppa di Francia tra Entente Sannois Saint-Gratien e Nantes ed inizialmente prevista per per domani alle 18.30, è stata posticipata a domenica alle 16.30. La decisione è stata presa in seguito alla notizia della scomparsa ...

Emiliano Sala - scomparso dai radar l'aereo su cui viaggiava l'attaccante del Cardiff City : news e aggiornamenti : Di seguito tutti gli aggiornamenti e la cronaca 11.45 - Coppa di Francia posticipata. In attesa di notizie ufficiali, la gara di Coppa di Francia tra il Nantes, ex squadra di Sala, e l'Entente SSG, ...

Scomparso Emiliano Sala - il Cardiff : “siamo sconvolti e preoccupati” : “Siamo sconvolti per le ultime notizie che riguardano l’aereo con cui questa notte si sono persi i contatti nel Canale della Manica. Siamo in attesa di ulteriori conferme prima di dare altre notizie e siamo molto preoccupati per Emiliano Sala”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore esecutivo del Cardiff, Mehmet Dalman, dopo le notizie sulla scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala, a bordo di un ...

