Emiliano Sala aveva predetto l’incidente: «L’aereo cade a pezzi, ho paura»

attualitavip.myblog

: In queste ore di estrema preoccupazione, il Club esprime la propria vicinanza a familiari e amici di Emiliano Sala,… - Inter : In queste ore di estrema preoccupazione, il Club esprime la propria vicinanza a familiari e amici di Emiliano Sala,… - DiMarzio : 'Emiliano #Sala ha mandato un messaggio ad un amico mentre era a bordo del volo, dicendogli che aveva paura'. Lo ha… - GoalItalia : Preoccupazione per Emiliano Sala: scomparso l'aereo su cui viaggiava, ricerche in mare ?? -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) «L’aereo, ho». La testimonianza in un audio choc.avessel’incidente aereo. Lo ammette un suo ex compagno di squadra, Diego Rolan, ora in forza al Leganes ma che con l’ex Nantescondiviso gli anni a Bordeaux. «Sono sotto choc – ha detto il centrocampista a ‘The Voices of Soccer’ – ho ricevuto un messaggio cheinviato a un amico e gli ha detto che era molto spaventato dall’aereo, che se non l’avessero trovato sapevano cosa gli era capitato. Hacosa gli sarebbe successo».«Sono qui sull’aereo che sembra che sia sul punto dire ae sto andando a Cardiff – le parole inviate daattraverso un audio agli amici riportate dal Clarin – Se entro un’ora e mezza non avete mie notizie, non so se manderanno qualcuno a cercarmi perché non ...