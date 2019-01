Emergenza a Genova per il virus che uccide i cani | la parvovirosi

Blastingnews

: Chi ha lasciato, dopo decenni di amministrazione, una #Liguria senza #Gronda, senza un progetto di nuova diga a… - GiovanniToti : Chi ha lasciato, dopo decenni di amministrazione, una #Liguria senza #Gronda, senza un progetto di nuova diga a… - AndreaParodiGe : RT @ilsecoloxix: Emergenza Parvo canina, altri contagi. La Asl: «A noi nessuna segnalazione» - ilsecoloxix : Emergenza Parvo canina, altri contagi. La Asl: «A noi nessuna segnalazione» -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Unparticolarmente aggressivo è reponsabile della morte di diversi. Colpisce in particolare i cuccioli. L'allarme si è diffuso tra i proprietari di, dove in questi giorni si è diffusa una epidemia diche ha portato alla morte diversi animali. Il sospetto è che possa trattarsi di una forma particolarmente aggressiva dina. Stando a quanto si apprende, negli ultimi giorni avrebbe infettato mortalmente già una decina di: una mutazione genetica lo renderebbe più resistente al vaccino La malattia che si manifesta principalmente con una violenta gastroenterite, si teme che potrebbe andare ad infettare anche ivaccinati a causa di una mutazione genetica del. In questo senso si attendono gli esiti degli esami specialsitici che potranno darne conferma. Se così fosse, ovvero se ileffettivamente è mutato verso una ...