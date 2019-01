Economia mondiale, per il FMI l'Italia rappresenta un rischio

finanza-infograficando

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il Fondo Monetario Internazionale dà una dura scudisciata all', che viene inclusa dal FMI come possibile fattore diper l'. L'outlook sull'Nella versione aggiornata del World Economic Outlook presentato a Davos, l'organismo internazionale ci accomuna a Brexit al primo punto fra i principali fattori diper l'globale (Nella lista ci sono anche i negoziati commerciali tra Usa e Cina). Più precisamente preoccupano "il costoso intreccio fra rischi sovrani e rischi finanziari in".Secondo il FMI la crescita del nostro Prodotto interno lordo dovrebbe essere dello 0,6% nel 2019, ovvero molto meno dell'1% stimato dal ministero dell'(viene mantenuta allo 0,9% per l'anno successivo). La stessa previsione era stata fatta anche nel Bollettino economico della Banca d', che fu molto contestato dal governo. Va ...