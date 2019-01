Ecco come funziona la terapia cellulare Car-T contro i tumori del sangue

Italia-Galles calcio femminile - la DIRETTA LIVE. Ecco come vederla in streaming : Piccolo cambiamento di programma per la Nazionale italiana di calcio femminile nella seconda amichevole prevista in questi giorni. Le azzurre, vittoriose contro il Cile ad Empoli, affronteranno quest’oggi allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena il Galles ma il match è stato anticipato alle ore 16.00 e non alle 18.00, per via delle avverse condizioni meteorologiche, come riporta il sito ufficiale della FIGC. La formazione nostrana, ...

La spidercam impazzisce e piomba sulla postazione dell’arbitro : paura agli Australian Open. Ecco come va a finire : paura agli Australian Open durante l’incontro tra Ashley Barty e Maria Sharapova (per la cronaca, vinto dalla prima per due set a uno): alla fine del match la spidercam (la telecamera in grado di muoversi sia orizzontalmente sia verticalmente) ha un problema e va a schiantarsi contro la postazione dell’arbitro Alison Hughes, che fortunatamente se la caverà soltanto con un grande spavento. È in corso un’indagine per scoprire le ...

Poste si gode 5 milioni di nuovi clienti (e altrettante commissioni) : "Le card per il reddito sono pronte - Ecco come funziona" : Si tratta di uno "strumento che non stigmatizza chi la usa, il destinatario del reddito non deve sentirsi imbarazzato, per legge ci devono essere differenze da una normale PostePay ma non saranno molto riconoscibili". A dirlo in una intervista al Fatto Quotidiano è Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste, che dal 6 marzo si occuperà di consegnare ai cittadini che ne faranno richiesta la tessera per l'accesso al reddito ...

Canone Rai : Ecco come chiedere l'esonero : Ancora pochi giorni e scadrà il termine per chiedere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai. I termini, infatti, scadranno il prossimo 31 gennaio. Con l'esonero, chi non ha in casa l'apparecchio Tv,

Samsung - da 3 a 5 fotocamere : Ecco come sarà il Galaxy S10 : Le immagini postate sui social mostrano il comparto fotografico potenziato e le varianti dell'ultimo gioiello della casa coreana

Il personale come "asset strategico" su cui investire : Ecco l'esperienza di Saipem : Saipem, società che dà un contributo all'economia italiana per un valore di 2,2 miliardi di euro, pari ad uno 0,17% di PIL , vanta ben 32 mila dipendenti i n tutto il mondo, di cui 6 mila sono ...

Danilo Toninelli - disastrosa gaffe sul barcone di migranti : Ecco come lo chiama : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è riuscito a firmare l'ennesima gaffe, anche in un momento di altissima tensione per il governo dopo il naufragio nel Mediterraneo di 117 migranti. Il ministro grillino ha annunciato su Twitter il salvataggio di altre 100 persone da parte delle autorità lib

Dal diabete fino a Parkinson e Alzheimer : Ecco come il trapianto di microbiota può aiutare nelle cure : Una revisione di dati scientifici relativi a una serie di trial clinici sul trapianto di microbiota (l’insieme di batteri che abita l’intestino umano) per la cura di diverse patologie, curata da Justin O’Sullivan della University of Auckland in Nuova Zelanda, ha concluso che tale trapianto, già impiegato contro le diarree croniche di origine batterica, potrebbe divenire un approccio terapeutico efficace anche per patologie come ...

Allarme parvovirosi - già diversi cani morti : Ecco come si trasmette e i consigli per scongiurarla : Per ora la regione interessate è la Liguria, ma il rischio che la parvovirosi possa diffondersi preoccupa non solo i veterinari, ma anche i proprietari dei cani. La patologia, spesso mortale, è dovuta ad un virus che in queste settimana sta letteralmente sterminando i cani di Genova, e in particolare di Sampierdarena, della Foce e del centro storico. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di una forma molto aggressiva di parvovirosi canina ...

Ecco come rimettersi in forma e perdere peso da casa e gratis - grazie a 3 app (video) : Volete perdere peso ma non avete tempo/voglia di isrivervi in palestra? Nessuna paura, vi spieghiamo noi come rimettervi in forma da casa e gratuitamente, grazie a 3 app per smartphone Android! L'articolo Ecco come rimettersi in forma e perdere peso da casa e gratis, grazie a 3 app (video) proviene da TuttoAndroid.

Infarto e ictus : Ecco come prevenirli e ridurre il rischio fino al 50% : Esiste un alimento realmente in grado di prevenire Infarto e patologie cardiache? Quanto può incidere l’alimentazione sulla salute del cuore? Sembra parecchio, in particolare se si tratta di assunzione di acidi grassi omega-3 che si sono dimostrati fondamentali nella prevenzione primaria dell’Infarto del miocardio e di gravi eventi cardiovascolari nei soggetti a rischio. Essi infatti riescono a ridurre il rischio fino al ...

Facebook : il 74% degli utenti non sa che il social traccia le preferenze. Ecco come gestirle : Pew Research Center: 3 su 4 negli Usa ignora i metodi di profilazione a scopo pubblicitario del social. "Una volta mostrato come la piattaforma classifica gli interessi più della metà degli utenti (il 51%) ha affermato di non essere a proprio agio con la pratica"

È il giorno di Genoa-Milan : Eccome come fare per seguire il match in Tv : Si conclude oggi la prima giornata di ritorno in Serie A con i due impegni di Genoa e Milan, reduci dalla gara in Supercoppa Italiana a Jeddah, vinta dai bianconeri. I primi a scendere in campo saranno i rossoneri in trasferta contro il Genoa in una gara che si disputa in un orario davvero inusuale […] L'articolo È il giorno di Genoa-Milan: eccome come fare per seguire il match in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...