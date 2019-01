Dopo l' incidente | il Principe Filippo terrorizza la Royal Family

“Il principe Filippo non mi ha chiamata Dopo l’incidente” : lo sfogo di una delle donne ferite : “Il principe Filippo? Non mi ha neppure chiamata“. È lo sfogo di una delle due donne coinvolte giovedì scorso nell’incidente stradale in cui si è ribaltata l’auto del duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta. Emma Fairweather ha 46 anni, è mamma di due bambini e nello schianto ha riportato una frattura al polso. Al Daily Mirror ha raccontato di esser rimasta “sorpresa” dal fatto che il consorte della ...

Premier League - Sala del Cardiff disperso Dopo un incidente aereo : Premier League Sala – Preoccupazione per Emiliano Sala: l’aereo su cui volava l’attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la polizia francese, i collegamenti tra i radar e il velivolo si sarebbero interrotti mentre l’aereo sorvolava il Canale della Manica nei pressi del […] L'articolo Premier League, Sala del Cardiff disperso dopo ...

Ozzy Osbourne ha messo in vendita un pipistrello di peluche 37 anni Dopo l’incidente di Des Moines : Il padrino dell'heavy metal è oltremodo solito all'autocelebrazione, ma nel ricordare l'incidente di Des Moines, in una giornata come il 20 gennaio, si è superato: Ozzy Osbourne ha messo in vendita un pipistrello di peluche. Era il 1982 quando la voce di Iron Man e Paranoid, mentre i Black Sabbath si esibivano al Veterans Memorial Auditorium di Des Moines, nello Iowa, raccolse un pipistrello lanciato dal pubblico sul palco. Ozzy credette che ...

Lecce - 45enne chiede aiuto Dopo un incidente - ma il soccorritore cerca di violentarla : Una donna di 44 anni ha Ugento ha chiesto aiuto in seguito a un incidente stradale. Un 24enne del posto prima ha finto di volerla aiutare, poi ha tentato di struprarla. La donna è riuscita a fuggire e a raccontare tutto ai carabinieri. Il molestatore è stato arrestato per violenza sessuale e rapina, e trasferito nella casa circondariale di "Borgo San Nicola" a Bari.Continua a leggere

Il principe Filippo di nuovo al volante e senza cintura Dopo l'incidente : Il principe Filippo, 97 anni, è tornato al volante di un'automobile due giorni dopo lo spaventoso incidente da cui è uscito incolume su una strada pubblica nelle vicinanza della residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale). Lo riporta la Bbc precisando che il consorte della regina Elisabetta - che secondo Buckingham Palace dispone tuttora di una patente valida e regolarmente rilasciata - è ...

Dopo l’incidente di sabato scorso ancora guai ‘al volante’ per il principe 97enne Filippo : ecco cosa ha combinato : Il principe Filippo di Edimburgo a 97 anni non ha nessuna intenzione di rinunciare alla parente di guida. A due giorni dall’incidente stradale dal quale è uscito illeso, il marito della regina Elisabetta II d’Inghilterra, è stato immortalato alla guida senza cinture di sicurezza. I tabloid inglesi hanno pubblicato alcune foto scattate sabato scorso che mostrano il duca di Edimburgo, 97 anni, a bordo della Land Rover Freelander, nella ...

Il principe Filippo al volante senza cintura - 2 giorni Dopo incidente - : A sole ventiquattro ore dallo scontro da cui è uscito illeso, il Duca di Edimburgo, 97 anni, è stato trovato alla guida di un'auto senza che avesse allacciato la cintura di sicurezza

Il principe Filippo al volante due giorni Dopo l’incidente - senza cintura di sicurezza : Il principe Filippo è di nuovo alla guida. Giovedì 17, il consorte della regina Elisabetta era rimasto coinvolto in un incidente con un’altra auto. Lui stava uscendo dalla tenuta di Sandringham e immettendosi in una via più trafficata si è scontrato con un’altra auto: illeso il principe e ferite lievi per le donne che viaggiavano sull’altro veicolo. Illeso anche il piccolo di nove mesi che viaggiava con loro. “Sono stato ...

Lecce - chiede aiuto Dopo un incidente e rischia di essere violentata : E' accaduto sulla litoranea ionica salentina a una ragazza di 24 anni. L'aggressore rintracciato e arrestato

«Sono rimasto accecato dal sole» - le prime parole del principe Filippo Dopo l’incidente : Elisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni ...

Il principe Filippo Dopo l'incidente in auto : «Accecato dal sole». Nell'altra macchina due donne e un bambino piccolo : Sono rimasto «Accecato dal sole». Lo avrebbe detto alla polizia il principe Filippo subito dopo l'incidente stradale in cui è rimasto ieri coinvolto, secondo quanto riporta un...