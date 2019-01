Domenica In Claudia Gerini confessa Verdone era il mio idolo

people24.myblog

: ?? NEWS ?? Si sono svolti domenica 20 gennaio e lunedì 21 i due appuntamenti di Libera Imperia. - Riviera_Time : ?? NEWS ?? Si sono svolti domenica 20 gennaio e lunedì 21 i due appuntamenti di Libera Imperia. - Graffignana : Domenica 20 gennaio 2019 si è svolto presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Graffignana un incontro con la dott.ss… - lucamasala86 : Claudia Gerini a Domenica In : “Verdone era il mio idolo” -

(Di martedì 22 gennaio 2019)ospite di “In” di Mara Venier parla della sua passione dello sport, che l’ha portata ad ottenere la cintura nera di Taekwondo: La cintura nera mi ha dato consapevolezza e sicurezza in me stessa”. “Colgo le sfide e mi piace essere dinamica, qui ci sono calci spettacolari, dati nel punto giusto. Io venivo dalla danza e sono elastica quindi riuscita subito bene. Questo sport mi dà equilibrio e comunque quando arriva un presunto aggressore il tuo approccio è diverso, perché tu potenzialmente ti puoi difendere. Ho fatto l’esame per la cintura in federazione, erano tutte ragazzine e io avevo circa quarant’anni”. La sua carriera è iniziata a “Non è la Rai”: “Un periodo bellissimo, ci divertivamo era una specie di accademia. Ho alcune amiche che vengono da quel periodo e ancora ci vediamo”. Proprio con la Venier ha girato uno dei suoi primi film, “Night Club” di Bruno ...