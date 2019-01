ilnapolista

: Dell’essere napolisti e del Napoli in proiezione 89-90 punti Ancelotti ha saputo smentire i pregiudizi che hanno ac… - napolista : Dell’essere napolisti e del Napoli in proiezione 89-90 punti Ancelotti ha saputo smentire i pregiudizi che hanno ac… - SSCNapoliNews : Dell’essere napolisti e del Napoli in proiezione 89-90 punti -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Sovvertite le griglie Il girone di andata si è concluso, è pure cominciato quello di ritorno. Ilviaggia ad una quota che, se mantenuta, significherebbe chiudere il campionato a 89 o 90. Un signor campionato, quello del, che si è accompagnato ad una Champions tanto bella quanto sfortunata e che da ora in poi procederà intervallato dagli impegni (speriamo tanti) di Coppa Italia ed Europa League.Sovvertite le griglie di inizio stagione. Ci davano addirittura fuori dai giochi per la qualificazione in Champions, mentre gli azzurri, con 15di vantaggio sulla quinta, hanno praticamente già centrato l’obiettivo. Note positive e criticità fanno parte del bilancio, ovviamente. Alcuni giocatori sono stati definitivamente ritrovati (Maksimovic, Milik), altri sembrano mostrare qualche passo indietro (Zielinski, Diawara), qualcuno sembra essere sbocciato (Ounas), ...