Dall’amore per il figlio a quello per i reality | la mamma di Zaniolo tra shopping e tv

Dall’amore per Morata alla nascita dei gemelli - Alice Campello e la sua vita perfetta : “la cosa più bella è…” : Alice Campello parla dell’amore per suo marito Alvaro Morata e per i suoi due figli: la 23enne confessa le sensazioni vissute il giorno del parto Alice Campello rilascia un’intervista in cui parla degli attimi più emozionanti della sua vita. Dal matrimonio con Alvaro Morata alla nascita dei due figli, Alessandro e Leonardo. La 23enne ha una vita diversa dalle sue coetanee, essendo diventata mamma così presto ed ammette: “odio ...