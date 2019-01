Dal rinnovo di Icardi con l’Inter al ruolo di agente di Tonali | Wanda Nara sincera | “ai

Inter - Beppe Marotta si scopre sul mercato : Dal rinnovo di Icardi all’arrivo di Godin : Beppe Marotta ha parlato del possibile approdo di Godin all’Inter, così come del rinnovo agognato di Icardi “rinnovo di Icardi discusso? Discusso per voi, queste cose sono nelle dinamiche del calcio. Non c’è alcun dubbio che lui rimanga qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Si tratta solo di mettere le firme“. Beppe Marotta, parlando ai microfoni di Dazn, ha chiuso ogni chiacchiera in merito al rinnovo con ...

Calciomercato Roma - incontro per Kabak. Si lavora al rinnovo di Zaniolo - seguito Dal Real Madrid : Un anno e mezzo dopo l'arrivo di Cengiz Ünder, la Roma guarda nuovamente in Turchia. Monchi ha puntato infatti un altro giovane di talento per il futuro dei giallorossi. Si tratta di Ozan Kabak, ...

Calciomercato Juventus - Icardi lontano Dal rinnovo : Allegri vorrebbe il bomber (RUMORS) : Arrivano sorprendenti indiscrezioni dall'Argentina per quanto riguarda Mauro Icardi. Stando a quanto riporta "Tyc Sports", infatti, l'attaccante sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter. Wanda Nara, che cura gli interessi del giocatore, ha dichiarato che Icardi e l'Inter sarebbero molto lontani dall'accordo. Stando alla stampa argentina, sull'attaccante sarebbe molto forte l'interesse del Chelsea e del Real Madrid, ma ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Daniele De Rossi a un passo Dal rinnovo per l'anno prossimo : Calciomercato Roma, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under al centro dell'attenzione a causa dei 60 milioni offerti dall'Arsenal, De Rossi invece…

Inter - Dalla Spagna : Modric rifiuta il rinnovo Dal Real - l’offerta dei nerazzurri : Si avvicina sempre di più l’inizio del mercato ed un calciatore al centro delle trattative è sicuramente Modric obiettivo ormai noto dell’Inter. Nelle ultime ore notizia pubblicata sul quotidiano madrileno As, secondo cui il centrocampista croato e vincitore del Pallone d’Oro 2018, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Real Madrid. Già pronta anche l’offerta dell’Inter: contratto biennale da 10 ...

Ray Donovan 7 ci sarà : arriva il rinnovo a pochi episodi Dal finale della sesta stagione : Un colpo di scena è arrivo dagli Usa ed è pronto a travolgere anche il pubblico italiano: Ray Donovan 7 ci sarà. Questo è quello che poco fa ha annunciato Showtime confermando il rinnovo della serie con Liev Schreiber per la sua settima stagione. La rete ha ordinato nuovi episodi della serie drammatica pluripremiata agli Emmy e ai Golden Globe e ha già confermato che la produzione inizierà nella primavera del 2019 a New York. Il set della ...

Trasporti - Dal MIT 3 - 7 miliardi per rinnovo parco autobus : Via libera in Conferenza Unificata al DCPM che approva il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco autobus di Regioni e città metropolitane con mezzi a basso ...

Dalle frecciatine al rinnovo di Icardi : Marotta studia il mercato dell’Inter - sacrifica un big e sogna Modric! : Dopo il botta e risposta con Wanda Nara, Marotta lavora al rinnovo di Mauro Icardi: il nuovo ad dell’Inter studia le mosse per il prossimo mercato “Di contratti da rivedere in una società ce ne sono tanti: di solito si fa a gennaio e anche nell’Inter sarà così”, con queste parole Beppe Marotta ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche legate al botta e risposta dei giorni scorsi con Wanda Nara in merito al rinnovo di ...

Los Angeles Galaxy - ufficiale il rinnovo di Ibrahimovic : lo svedese è tra i tre giocatori più pagati Dal club : Il club americano ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Ibrahimovic, diventato così uno dei tre giocatori più pagati dai Galaxy Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il contratto con i Los Angeles Galaxy per il 2019, Lo ha annunciato lo stesso club californiano, che milita nella Mls. Lapresse L’attaccante svedese è arrivato nel club a marzo dal Manchester United, segnando 22 gol e fornendo 10 assist in 27 partite disputate nella ...