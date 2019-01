Cultura | dedicata al desiderio la nona edizione di Taobuk Festival 2

Sapere è Potere : I Decenni - il quiz game per PS4 torna con un’edizione dedicata alla Cultura popolare degli ultimi 40anni : “Sapere è Potere: i Decenni” è la nuova edizione del quiz game per Play Station 4 Sapere è Potere incentrata sulla cultura popolare degli anni ’80, ’90, 2000 e 2010, che immerge i giocatori in un’esperienza a cavallo tra Trivia Pursuit ed i quiz show televisivi. Come il suo predecessore, anche i Decenni rientra nella collana PlayLink, dedicata ai giochi che permettono ai giocatori di partecipare utilizzando il ...