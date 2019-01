Cristiano Ronaldo ha accettato di pagare una multa da 18 | 8 milioni di euro per evasione

Cristiano Ronaldo - "sfilata" in tribunale : sorrisi e 18 milioni per chiudere il caso : È arrivato in Calle Santiago de Compostela con un quarto d'ora di anticipo e ha trovato ad attenderlo circa 200 persone, con una cinquantina di telecamere, giornalisti di tutto il mondo e pochi ...

Cristiano Ronaldo patteggia. Pagherà 18 milioni. Il fuoriclasse non andrà in prigione : Cristiano Ronaldo è a Madrid per il processo di evasione fiscale che risale alla frode commessa nel 2016. Il numero 7 della Juventus, come riporta El Mundo, ha scelto di patteggiare. Pagherà 18,8 milioni e i pubblici ministeri conterranno entro i 24 mesi la condanna al carcere in modo che, da incensurato, non dovrà scontare la pena. In Spagna infatti non vengono applicate pene sotto due anni per incensurati autori di crimini ...

Cristiano Ronaldo - 25 rigori sbagliati come Messi. Ma la statistica premia il portoghese : Nel bene e nel male, sempre uno contro l'altro, anche adesso che non giocano più nello stesso campionato. Difficile non paragonare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, nonostante uno giochi in Spagna e l'...

Juventus-Chievo 3-0 Highlights : VIDEO - gol e sintesi della partita. Serata storta per Cristiano Ronaldo : La Juventus ha battuto per 3-0 il Chievo nel posticipo della ventesima giornata di Serie A grazie alle reti di Douglas Costa ed Emre Can nel primo tempo e di Daniele Rugani nella ripresa. In mezzo, ad inizio secondo tempo, il rigore fallito da Cristiano Ronaldo. In classifica la Juventus sale nuovamente a +9 sul Napoli. IL VIDEO DI JUVENTUS – CHIEVO 3-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

