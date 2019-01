Crisi Italia-Francia | Giuseppe Conte prova a placare le polemiche | “Amicizia salda | non

Crisi Italia-Francia - Matteo Salvini : “No a lezioni da Macron - sottrae ricchezza all’Africa” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini questa mattina, intervenendo a Mattino 5, ha dato ragione all'alleato di governo Luigi Di Maio, che ha aperto lo scontro con il presidente Macron: "Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi. L'Italia no".Continua a leggere

"L'Italia è uno dei fattori di Crisi". Botta e risposta tra Fmi e Salvini : le loro ricette disastrose : Il Fondo monetario internazionale inserisce l'Italia tra i fattori di rischio di una congiuntura che sconta le conseguenze del rallentamento economico a livello globale. «Gli spread italiani sono ...

Miliardari raddoppiati dopo la Crisi Il 5% degli italiani più ricchi possiede tanto quanto il 90% dei meno abbienti : I Miliardari sono più ricchi che mai, mentre le fasce più povere della popolazione mondiale devono fare i conti con mezzi sempre più ristretti. Non solo: i Paperoni pagano sempre meno tasse e le donne ...

PIL - Italia ancora sotto 4 - 2 punti da inizio Crisi : A fare questo check sullo stato di salute dell'economia del nostro Paese 10 anni dopo l'inizio della crisi economica più drammatica degli ultimi 70 anni è stata la CGIA di Mestre . " Sebbene negli ...

Of New Trolls : "Canzone razzista? Quanta ipoCrisia - abbiamo solo dato voce alla rabbia degli italiani" : Chiamatelo se volete il festival degli esclusi e, forse, dei "politicamente" scomodi. Sì perchè quando manca meno di un mese all'apertura della kermesse sanremese , a tenere banco più che le questioni ...

La nuova vita di Danilo Di Luca : “Le cause della Crisi del ciclismo italiano. Aru tornerà grande. Faccio il lavoro dei miei sogni” : ESCLUSIVA OA SPORT – Danilo Di Luca non può fare a meno del ciclismo. Le due ruote rappresentano il fulcro dell’intera vita per il Killer di Spoltore. L’ex-professionista abruzzese ha intrapreso con profitto da qualche anno una nuova attività da imprenditore, progettando e facendo realizzare biciclette e scarpe da strada. Nel frattempo il vincitore del Giro d’Italia 2007 resta attento alle dinamiche del grande ciclismo ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen davanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la Crisi dell’Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno (agevolato da una leggera polverina che ha garantito maggiore grip su una neve molto dura), realizzando il miglior tempo (1’12”39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche in Svizzera si ripropone il solito duello ...

I grillini spingono l’Italia nella Crisi economica : crolla produzione industriale : L’Italia affonda. Il Governo grillino manda l’economia italiana allo sfascio. A certificarlo i dati appena diffusi. Il dato italiano mostra

Nella Crisi tra Italia e Francia ci si mette di mezzo anche Leonardo da Vinci : Italia-Ue: il salvataggio di Carige viola le regole europee Londra, 11 gen - (Agenzia Nova) - Il salvataggio di Carige deciso dal governo per decreto il 7 gennaio scorso è "chiaramente un'infrazione delle regole in materia di fallimenti bancari introdotte recentemente dall'Unione europea". È quant

Sale vuote? La Crisi del cinema resiste solo in Italia : Top, Il ritorno di Mary PoppinsFlop, Nelle pieghe del tempoTop, Ralph Spacca InternetFlop, Lo schiaccianoci e i quattro regniTop, Black Panther Flop, solo: A Star Wars StoryTop, Avengers: Infinity War Flop, Robin Hood - l'origine della leggendaTop, TitanicFlop, Resta con meTop, Gli incredibili 2 Flop, Pupazzi senza gloriaTop, Jurassic World - Il regno distrutto Flop, The PredatorTop, A Quiet Place - Un Posto Tranquillo Flop, SkyscraperTop, ...

Malagò : 'Sul caso della Supercoppa in Italia c'è il trionfo dell'ipoCrisia di tanti' : " Paltrinieri portabandiera a Tokyo 2020? Sarebbe un ottimo nome per tanti motivi, perchè è campione del Mondo e Olimpico a Rio. Ma altre idee ci potrebbero essere " Video - Malagò: "Dalla pallavolo ...

