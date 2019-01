«Così arrestai Michele Greco | il ' papa' di Cosa nostra che riceveva a casa la

espresso.repubblica

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nel giorno in cui finiscono in manette Leandro, il nipote dello storico boss e altri sette rampolli della Cupola, ricostruiamo col capitano dei carabinieri Sergio Pascali le fasi che portarono alla cattura del capomafia nel 1986. «Era la mafia degli anni Settanta. E adisi decidevano pure le campagne elettorali...» Cos’è rimasto del primo maxiprocesso alla mafia " Palermo, il nipote del "" manda baci:jr in manette col figlio di Lo Piccolo"